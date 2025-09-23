Álláslehetőség óvónők részére

Óvónőt keres a P. Frangepán Katalin Gimnázium minaji óvodája – olvasható az intézmény Facebook-oldalán.

Az óvoda a jelentkezőktől megfelelő óvodapedagógiai végzettséget, a magyar nyelv ismeretét, gyermekközpontúságot, felelősségteljes hozzáállást és csapatmunka iránti készséget vár el.

Az óvoda címe: Ungvári járás, Minaj, Barátság út 40.

Érdeklődni a 0668743453-as telefonszámon, a p.frangepankatalingimnazium@gmail.com e-mailcímen és a helyszínen lehet szeptember 30-ig.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/P. Frangepán Katalin Gimnázium minaji óvodája