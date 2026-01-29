Babják Zoltán: folyamatos figyelem a beregszászi oktatási intézmények helyzetére

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Babják Edittel, az oktatási és kulturális osztály vezetőjével együtt látogatást tett a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceumban. A munkalátogatás célja az intézmény mindennapi működésének, aktuális kihívásainak és fejlesztési lehetőségeinek áttekintése volt.

A látogatáss során a városvezetés megbeszélést folytatott Kampó Ildikó igazgatónővel, valamint a pedagógusokkal. A felek részletesen áttekintették azokat a problémákat, amelyek a líceum működését jelenleg érintik, különös tekintettel a tanulók biztonságára, illetve a korszerű és kényelmes tanulási környezet megteremtésére.

A legsürgetőbb feladatok között szerepel az intézmény nyílászáróinak cseréje korszerű, energiahatékony ajtókra és ablakokra, valamint a tornaterem teljes körű felújítása. Ugyanakkor pozitívumként hangzott el, hogy a diákok meleg tantermekben tanulhatnak, továbbá az alsó tagozatos tanulók és a kedvezményezett kategóriába tartozó gyermekek száz százalékban biztosított étkeztetésben részesülnek.

Babják Zoltán hangsúlyozta: a pedagóguskollektíva lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az oktatás biztonságos és komfortos körülmények között valósuljon meg. A városi tanács a jövőben is, lehetőségeihez mérten, támogatni fog minden olyan építő jellegű kezdeményezést, amely az oktatás fejlesztését szolgálja.

Ezzel egyidejűleg Babják Zoltán felhívással fordult a kistérség valamennyi oktatási intézményének vezetőjéhez, arra kérve őket, hogy kiemelten kezeljék a higiéniai kultúra fenntartását, biztosítsák az ehhez szükséges feltételeket, valamint fordítsanak fokozott figyelmet a tanulók kulturált kommunikációjának és egymás iránti tiszteletének erősítésére.

Kárpátalja.ma