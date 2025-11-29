Névtáblaavatás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem új névtáblákat avatott fel november 28-án Beregszászban az intézmény október 1-jei egyetemmé válása alkalmából.

Az ünnepség az egyetem himnuszának eléneklésével kezdődött.

Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora köszöntőbeszédében az elmúlt évek eredményeire reflektált, és kiemelte:

Eredményeinkben – és persze kisebb-nagyobb kudarcainkban is – mindannyian benne vagyunk: oktatók, adminisztratív és technikai munkatársak, és természetesen a hallgatók, akik hivatalos érdekképviseleti testületeivel az utóbbi négy évben végre ismét partneri kapcsolatot alakítottunk ki.

– A közösség megtartó erő, és itt olyan vezetői vannak ennek az intézménynek, akik a mindennapok során a magyarokért a magyarokkal dolgoznak. Jövőt adnak fiataloknak, jövőt adnak generációknak. Ha az egyetemet nézem: 1 500 egyetemista jár ide. Ha pedig az alapítvány és az egyetem által fenntartott oktatási hálózatot tekintem – óvodától egyetemig, szakképzőtől, líceumtól a gimnáziumon át a Tulipán Tanodáig –, akkor több mint ötezren tanulnak magyar nyelven, magyar szívvel. Isten áldja és őrizze az ő munkájukat! – hangsúlyozta Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere köszöntőjében.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője gratulált az intézmény egyetemi rangra való emelkedéséhez, és kiemelte, ez az esemény nemcsak az intézmény, hanem az egész város számára jelentős, hiszen Beregszász így egyetemvárossá vált. Beszéde végén egy emléklapot adott a város elismeréseként.

Ezt követően Csernicskó István rektor, Orosz Ildikó elnök, Hankó Balázs miniszter és Varga-Bajusz Veronika, Magyarország felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára fedte fel az új névtáblákat, amelyeken magyarul, ukránul és angolul egyaránt szerepel az intézmény megnevezése.

Az ünnepség a történelmi egyházak áldásával zárult.

Az egyetemmé válás folyamatáról

Az intézmény típusának és nevének módosítását az egyetemet alapító, a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért Jótékonysági Alapítvány kezdeményezte július 27-én. Augusztus 28-án a tudományos tanács megállapította, hogy az intézmény megfelel az egyetemmé válás követelményeinek, ezért határozatban megerősítették a kezdeményezés támogatását. A határozatot végül Csernicskó István rektor és Orosz Ildikó elnök szeptember 2-ai rendelete léptette hatályba.

A felsőoktatási intézmény új nevét szeptember 17-én vette állami nyilvántartásba az Egységes Állami Nyilvántartás, majd az új megnevezést és státuszt az Egységes Állami Oktatási Adatbázisba is bevezették.

Ennek a folyamatnak köszönhetően október 1-től az intézmény hivatalos megnevezése:

magyarul: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem,

ukránul: «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ»,

angolul: Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian University.

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma