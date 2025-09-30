Egyetem lett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola!

Egyetem lett a kárpátaljai főiskola! – számolt be róla a Facebook-oldalán Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár szeptember 30-án.

Az államtitkár bejegyzésében kiemelte, hogy közel 30 évvel ezelőtt alakult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely az évek során „a nemzetrész szerteágazó, mélyen gyökerező kulturális és oktatási központjává vált”, amely minden nehézség és megpróbáltatás ellenére fejlődik tovább.

„A mai napon egy újabb mérföldkőhöz értünk, ahol a tölgyfa törzse tovább vastagodik, erősödik, és újabb gyümölcsöt hozott. A főiskolából egyetem lett!”

– írta Nacsa Lőrinc.

Hozzátette:

„a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egy alapítványi magán felsőoktatási intézmény, amelyet a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány működtet. A Főiskola 1996 óta működik, kezdetben Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven folytatott pedagógusképzést különböző szakokon, 2003-ban pedig felvette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet. 2013-ban Orbán Viktor miniszterelnök úr együttműködési megállapodást kötött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, melynek értelmében a magyar kormány az éves normatív finanszírozás mellett biztosítja a főiskola szakmai és infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges forrásokat.”

Az elmúlt évek során a Főiskola kiemelkedő vezetésének és a magyar kormány támogatásának köszönhetően a beregszászi főiskola olyan oktatási intézményhálózatot alakított ki, ahol az óvodától a tehetséggondozáson és a szakképzésen keresztül egészen a felsőoktatásig kínálnak anyanyelvi tanulási lehetőséget a kárpátaljai fiatalok számára – szögezte le. Kiemelte továbbá, hogy az immár egyetemként működő felsőoktatási intézmény az idei évben minden eddiginél nagyobb hallgatói létszámmal, összesen 1582 diákkal kezdte meg a tanévet.

Az államtitkár köszönetét fejezte ki az alapítóknak: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek és a Kárpátaljai Református Egyháznak, valamint az intézmény vezetőinek, különösen Orosz Ildikó elnök asszonynak, Csernicskó István rektor úrnak, a felsőoktatási intézmény korábbi rektorainak, oktatóinak és hallgatóinak.

Kárpátalja.ma