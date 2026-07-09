Felhívás: 0. évfolyamos NMT-felkészítőt indít a Rákóczi Egyetem
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 150 órás, 0. évfolyamos előkészítő tanfolyamot indít azon végzősök számára, akiknek a 2025–2026-os tanévben, illetve az előző években az NMT-vizsgájuk nem sikerült, és szeretnék megerősíteni tudásukat a továbbtanulás érdekében.
A tanfolyam időtartama: 2026 októberétől – 2027 áprilisáig.
Képzés formája: Jelenléti oktatás.
A részvétel ingyenes.
A jelentkezők kollégiumi elhelyezést igényelhetnek a szabad helyek függvényében vagy a beutazás megszervezését.
A résztvevők bekapcsolódhatnak az egyetem közösségi és kulturális programjaiba, azonban a tanfolyam ideje alatt nem rendelkeznek majd egyetemi hallgatói jogviszonnyal.
A felkészítő kurzus 4/5 tantárgyból is állhat:
- Ukrán nyelv,
- Matematika,
- Ukrajna történelme,
+ 1 vagy 2 választható tantárgy az alábbiak közül: Angol nyelv, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Ukrán irodalom.
A képzés helyszínei: Beregszász, Tiszapéterfalva, Nagydobrony.
Hol jelentkezhetsz:
- Beregszász, Rákóczi Egyetem, Egészségügyi Centrum, 8. terem,
- Tiszapéterfalva, Rákóczi Ferenc út 135.,
- Nagydobrony, Róttag út 3.
Mikor: 8.00-tól – 15.00-ig, július 1. – augusztus 15. között.
Mit kell hoznod:
- 11. osztályos érettségi bozonyitvány (eredeti és másolat),
- ukrán személyi igazolvány és hozzá tartozó lakcím igazolás (eredeti és másolat),
- személyazonosító kód (eredeti és másolat),
- 4 db igazolványfótó (eredeti és másolat).
Ne hagyd, hogy egy sikertelen vizsga meghatározza a jövődet! Használd ki ezt az egyedülálló lehetőséget és készülj fel sikeresen a következő NMT-vizsgára a Rákóczi Egyetem szakmai támogatásával!
Jelentkezz, és építsd tovább a jövődet velünk!
Elérhetőség: [email protected]
REGISZTRÁCIÓ, űrlap kitöltése: