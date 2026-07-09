Felhívás: 0. évfolyamos NMT-felkészítőt indít a Rákóczi Egyetem

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 150 órás, 0. évfolyamos előkészítő tanfolyamot indít azon végzősök számára, akiknek a 2025–2026-os tanévben, illetve az előző években az NMT-vizsgájuk nem sikerült, és szeretnék megerősíteni tudásukat a továbbtanulás érdekében.

A tanfolyam időtartama: 2026 októberétől – 2027 áprilisáig.

Képzés formája: Jelenléti oktatás.

A részvétel ingyenes.

A jelentkezők kollégiumi elhelyezést igényelhetnek a szabad helyek függvényében vagy a beutazás megszervezését.

A résztvevők bekapcsolódhatnak az egyetem közösségi és kulturális programjaiba, azonban a tanfolyam ideje alatt nem rendelkeznek majd egyetemi hallgatói jogviszonnyal.

A felkészítő kurzus 4/5 tantárgyból is állhat:

Ukrán nyelv,

Matematika,

Ukrajna történelme,

+ 1 vagy 2 választható tantárgy az alábbiak közül: Angol nyelv, Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Ukrán irodalom.

A képzés helyszínei: Beregszász, Tiszapéterfalva, Nagydobrony.

Hol jelentkezhetsz:

Beregszász, Rákóczi Egyetem, Egészségügyi Centrum, 8. terem,

Tiszapéterfalva, Rákóczi Ferenc út 135.,

Nagydobrony, Róttag út 3.

Mikor: 8.00-tól – 15.00-ig, július 1. – augusztus 15. között.

Mit kell hoznod:

11. osztályos érettségi bozonyitvány (eredeti és másolat),

ukrán személyi igazolvány és hozzá tartozó lakcím igazolás (eredeti és másolat),

személyazonosító kód (eredeti és másolat),

4 db igazolványfótó (eredeti és másolat).

Ne hagyd, hogy egy sikertelen vizsga meghatározza a jövődet! Használd ki ezt az egyedülálló lehetőséget és készülj fel sikeresen a következő NMT-vizsgára a Rákóczi Egyetem szakmai támogatásával!

Jelentkezz, és építsd tovább a jövődet velünk!

Elérhetőség: [email protected]

REGISZTRÁCIÓ, űrlap kitöltése:

kme.org.ua

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