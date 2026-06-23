Felvételi a Rákóczi Egyetemre magyarországi érettségi alapján

A Magyarországon megszerzett érettségi vizsga eredményeit az ukrán felsőoktatási felvételi eljárás során hivatalosan elismerik. Az érettségi eredmények beszámíthatók a felvételi pontszám megállapításakor, és kiválthatják az ukrán Nemzeti Multidiszciplináris Teszt (NMT) eredményét.

Az érettségi eredmények beszámításához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

az érettségi vizsga sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány;

a teljes középiskolai végzettséget igazoló hivatalos okirat;

az oktatási dokumentumok apostille hitelesítése;

a dokumentumok közjegyző által hitelesített ukrán nyelvű fordítása.

A 2026-os felvételi eljárás során a 2025-ben vagy 2026-ban tett érettségi vizsgák eredményei vehetők figyelembe.

Azoknak a jelentkezőknek, akik középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végezték, az oktatási dokumentumaik ukrajnai elismerési (nosztrifikációs) eljárását is le kell folytatniuk. Erre a beiratkozás előtt vagy az első tanév során is lehetőség van.

A felvételi eljáráshoz szükséges valamennyi dokumentumot és kérelmet papíralapon kell benyújtani a Felvételi Bizottsághoz.

Fontos! A jelentkező csak akkor nyerhet felvételt felsőoktatási intézménybe, ha az érettségi vizsgán minden tantárgyból (5 tantárgy: magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv és a választható tantárgy) elérte az előírt minimumponthatárt.

Forrás: kme.org.ua

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