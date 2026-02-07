Folytatódtak a 11. matematika versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. február 6–8. között folytatódott a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége. A program célja, hogy a 8–17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, bővítve és elmélyítve matematikai ismereteiket. A programot a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A tehetséggondozó programra a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által a 2024/2025-ös tanévben szervezett Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztály) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót.

Az 47 ifjú tehetséggel a második hétvége folyamán összesen 13 szakképzett pedagógus foglalkozik. A résztvevők Kárpátalja alábbi 16 oktatási intézményét képviselik:

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő résztvevőinek száma hétvégenként
S.sz.Intézmény1. hétvége2. hétvége
1.Bátyúi Líceum10
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum1112
3.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum34
4.A Beregszászi 5. Sz. Tarasz Sevcsenko Líceum10
5.Dédai Gimnázium10
6.Fornosi Gimnázium10
7.II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete01
6.Jánosi Líceum11
9.Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva11
10.Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola01
11.Nagyberegi Református Líceum95
12.Nagydobronyi Líceum55
13.Nagydobronyi Református Líceum46
14.Somi Gimnázium21
15.Tiszabökényi Gimnázium11
16.Ungvári Dayka Gábor Líceum109
 Összesen5147

A második hétvégén a foglalkozások középpontjában olyan témák állnak, mint a szimmetria és az invariancia, a gráfelmélet és a számelmélet, valamint különféle mértani versenyfeladatok. A tanulók speciális egyenletekkel, abszolútértékes és paraméteres feladatokkal, illetve egyenlőtlenségek bizonyításával is foglalkoznak. A programot színesítik a kockás feladatok, az indukció, a koordinátageometria, a tükrözés és a hasonlóság témakörei, továbbá megjelennek a függvényegyenletek, az egészrész-törtrész típusú feladatok és a Kalmár László-versenyhez kapcsolódó feladatsorok is.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó program szakfelelőse Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója.

A programban résztvevő oktatók: Balogh Eszter, Jakab Enikő, Kenéz Éva, Kopinczu Nikolett, Kucsinka Katalin, Kudlotyák Csaba, Lőrincz Izolda, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Simon Anikó, Sztojka Miroszláv, Szilágyi Lajos, akik a Rákóczi Egyetem, valamint kárpátaljai líceumok pedagógusai.

A harmadik matematika tehetséggondozó hétvégére 2026. február 20–22. között kerül sor.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója