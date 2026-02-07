Folytatódtak a 11. matematika versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. február 6–8. között folytatódott a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége. A program célja, hogy a 8–17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, bővítve és elmélyítve matematikai ismereteiket. A programot a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A tehetséggondozó programra a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által a 2024/2025-ös tanévben szervezett Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztály) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót.

Az 47 ifjú tehetséggel a második hétvége folyamán összesen 13 szakképzett pedagógus foglalkozik. A résztvevők Kárpátalja alábbi 16 oktatási intézményét képviselik:

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő résztvevőinek száma hétvégenként S.sz. Intézmény 1. hétvége 2. hétvége 1. Bátyúi Líceum 1 0 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 11 12 3. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 4 4. A Beregszászi 5. Sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 1 0 5. Dédai Gimnázium 1 0 6. Fornosi Gimnázium 1 0 7. II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete 0 1 6. Jánosi Líceum 1 1 9. Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva 1 1 10. Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 0 1 11. Nagyberegi Református Líceum 9 5 12. Nagydobronyi Líceum 5 5 13. Nagydobronyi Református Líceum 4 6 14. Somi Gimnázium 2 1 15. Tiszabökényi Gimnázium 1 1 16. Ungvári Dayka Gábor Líceum 10 9 Összesen 51 47

A második hétvégén a foglalkozások középpontjában olyan témák állnak, mint a szimmetria és az invariancia, a gráfelmélet és a számelmélet, valamint különféle mértani versenyfeladatok. A tanulók speciális egyenletekkel, abszolútértékes és paraméteres feladatokkal, illetve egyenlőtlenségek bizonyításával is foglalkoznak. A programot színesítik a kockás feladatok, az indukció, a koordinátageometria, a tükrözés és a hasonlóság témakörei, továbbá megjelennek a függvényegyenletek, az egészrész-törtrész típusú feladatok és a Kalmár László-versenyhez kapcsolódó feladatsorok is.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó program szakfelelőse Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója.

A programban résztvevő oktatók: Balogh Eszter, Jakab Enikő, Kenéz Éva, Kopinczu Nikolett, Kucsinka Katalin, Kudlotyák Csaba, Lőrincz Izolda, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Simon Anikó, Sztojka Miroszláv, Szilágyi Lajos, akik a Rákóczi Egyetem, valamint kárpátaljai líceumok pedagógusai.

A harmadik matematika tehetséggondozó hétvégére 2026. február 20–22. között kerül sor.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója