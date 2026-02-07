Folytatódtak a 11. matematika versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvégék
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. február 6–8. között folytatódott a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége. A program célja, hogy a 8–17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, bővítve és elmélyítve matematikai ismereteiket. A programot a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
A tehetséggondozó programra a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által a 2024/2025-ös tanévben szervezett Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztály) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót.
Az 47 ifjú tehetséggel a második hétvége folyamán összesen 13 szakképzett pedagógus foglalkozik. A résztvevők Kárpátalja alábbi 16 oktatási intézményét képviselik:
|Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő résztvevőinek száma hétvégenként
|S.sz.
|Intézmény
|1. hétvége
|2. hétvége
|1.
|Bátyúi Líceum
|1
|0
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|11
|12
|3.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|3
|4
|4.
|A Beregszászi 5. Sz. Tarasz Sevcsenko Líceum
|1
|0
|5.
|Dédai Gimnázium
|1
|0
|6.
|Fornosi Gimnázium
|1
|0
|7.
|II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete
|0
|1
|6.
|Jánosi Líceum
|1
|1
|9.
|Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva
|1
|1
|10.
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|0
|1
|11.
|Nagyberegi Református Líceum
|9
|5
|12.
|Nagydobronyi Líceum
|5
|5
|13.
|Nagydobronyi Református Líceum
|4
|6
|14.
|Somi Gimnázium
|2
|1
|15.
|Tiszabökényi Gimnázium
|1
|1
|16.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|10
|9
|Összesen
|51
|47
A második hétvégén a foglalkozások középpontjában olyan témák állnak, mint a szimmetria és az invariancia, a gráfelmélet és a számelmélet, valamint különféle mértani versenyfeladatok. A tanulók speciális egyenletekkel, abszolútértékes és paraméteres feladatokkal, illetve egyenlőtlenségek bizonyításával is foglalkoznak. A programot színesítik a kockás feladatok, az indukció, a koordinátageometria, a tükrözés és a hasonlóság témakörei, továbbá megjelennek a függvényegyenletek, az egészrész-törtrész típusú feladatok és a Kalmár László-versenyhez kapcsolódó feladatsorok is.
A versenyfelkészítő és tehetséggondozó program szakfelelőse Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója.
A programban résztvevő oktatók: Balogh Eszter, Jakab Enikő, Kenéz Éva, Kopinczu Nikolett, Kucsinka Katalin, Kudlotyák Csaba, Lőrincz Izolda, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Simon Anikó, Sztojka Miroszláv, Szilágyi Lajos, akik a Rákóczi Egyetem, valamint kárpátaljai líceumok pedagógusai.
A harmadik matematika tehetséggondozó hétvégére 2026. február 20–22. között kerül sor.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója