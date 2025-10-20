Megkezdődött az új tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is 15 tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelyek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.

Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Líceum Benedek Imre benedekimre1802@gmail.com Bátyúi Bátyúi Líceum Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete Birtók Ferenc birtok.ferenc@kmf.org.ua Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Hadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Horváth Zoltán horvath.zoltan1327@gmail.com Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmail.com Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com Kaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bakos Erika bakoserika12@gmail.com Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Tar Tímea tar.timea87@gmail.com Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua Vári Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum Debreceni Ilona icadebreceni@gmail.com Viski Kárpátaljai Magyar Líceum Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com

A foglalkozásokra 2025. augusztus 29. és 2025. október 1. között összesen 1534 gyermek regisztrált, 73 oktatási intézményből.

S.sz. Tehetségpont neve Jelentkezők létszáma 1. Aknaszlatinai 31 2. Bátyúi 113 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) 47 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 86 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 46 6. Karácsfalvai 187 7. Kisgejőci 98 8. Kaszonyi 125 9. Munkácsi 136 10. Nagyberegi 46 11. Nagydobronyi 155 12. Péterfalvai 212 13. Ungvári 110 14. Vári 71 15. Viski 71 Összesen: 1534

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz. Korosztály Tantárgyi bontás Jelentkezők száma korcsoportonként Jelentkezők száma tantárgyanként 1. 3. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 230 230 2. 4. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 254 254 3. 5-6. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 444 75 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 145 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 53 Matematika-Informatika-Fizika 171 4. 7-8. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 399 67 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 90 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 150 Matematika-Informatika-Fizika 92 5. 9-10 osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 207 55 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 34 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 74 Matematika-Informatika-Fizika 44 Összesen: 1534 1534

A foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én kerülnek megrendezésre. Kivételt képez Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra október 25-én, valamint Karácsfalva, ahol a második foglalkozásra november 15-én kerül majd sor.

A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója