Megkezdődött az új tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is 15 tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelyek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.

TehetségpontTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imrebenedekimre1802@gmail.com
BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Mariannataranenkom1980@gmail.com
BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferencbirtok.ferenc@kmf.org.ua
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztinakrisztina151312@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltánhorvath.zoltan1327@gmail.com
KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vitavitamagyar@gmail.com
KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonórabogathynora@gmail.com
KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angélaangela.janosi@gmail.com
MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erikabakoserika12@gmail.com
NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímeatar.timea87@gmail.com
NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébeterzsebet.zsofi@gmail.com
PéterfalvaiPéterfalvai Református LíceumPáva Juditpava.judit@gmail.com
UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Juditkulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua
VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilonaicadebreceni@gmail.com
ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilonaczebelyicu@gmail.com

A foglalkozásokra 2025. augusztus 29. és 2025. október 1. között összesen 1534 gyermek regisztrált, 73 oktatási intézményből. 

S.sz.Tehetségpont neveJelentkezők létszáma
1.Aknaszlatinai31
2.Bátyúi113
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete)47
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)86
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)46
6.Karácsfalvai187
7.Kisgejőci98
8.Kaszonyi125
9.Munkácsi136
10.Nagyberegi46
11.Nagydobronyi155
12.Péterfalvai212
13.Ungvári110
14.Vári71
15.Viski71
 Összesen:1534

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz.KorosztályTantárgyi bontásJelentkezők száma korcsoportonkéntJelentkezők száma tantárgyanként
1.3. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz230230
2.4. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz254254
3.5-6. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)44475
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)145
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)53
Matematika-Informatika-Fizika171
4.7-8. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)39967
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)90
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)150
Matematika-Informatika-Fizika92
5.9-10 osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)20755
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)34
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)74
Matematika-Informatika-Fizika44
Összesen:15341534

A foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én kerülnek megrendezésre. Kivételt képez Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra október 25-én, valamint Karácsfalva, ahol a második foglalkozásra november 15-én kerül majd sor.

A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója