Ingyenes meleg étkezést kap minden iskolás a Beregszászi kistérségben az új tanévtől

Az új tanévtől a Beregszászi kistérség valamennyi általános és középiskolás tanulója ingyenes meleg étkezésben részesül. Az intézkedés azután válik lehetővé, hogy Ukrajna Miniszteri Kabinetje 2026. június 24-én elfogadta a 809. számú rendeletet, amely módosítja az oktatási intézmények étkeztetésének szabályozását.

A változásnak köszönhetően a Beregszászi kistérség 4262 diákja jogosult térítésmentes meleg ebédre. A korábbi tanévben még csak az alsó tagozatosok és a kedvezményezett kategóriába tartozó gyermekek részesültek ingyenes étkeztetésben, az új szabályozás azonban valamennyi iskolásra kiterjed.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy Babják Edittel, az Oktatási és Kulturális Főosztály vezetőjével közösen felkeresték azokat a líceumokat, ahol a legtöbb gyermek tanul, majd munkamegbeszélést tartottak az oktatási intézmények vezetőivel.

A találkozón áttekintették az iskolai étkeztetés megszervezésének valamennyi gyakorlati kérdését. Egyebek mellett szó esett az étkezések lebonyolításáról, a tanulók étkezőkben történő elhelyezéséről, a közbeszerzési eljárásokról, valamint az ételek minőségének, megfelelő hőmérsékletének és az élelmiszer-biztonsági előírások betartásának biztosításáról.

A polgármester kiemelte: fontosnak tartja, hogy minden gyermek nap mint nap ízletes, egészséges és minőségi ebédhez jusson. Hangsúlyozta, hogy az iskolai étkeztetésnek egyszerre kell megfelelnie az állami előírásoknak és a diákok igényeinek.

A program megvalósításának támogatására a Beregszászi Városi Tanács 2 millió hrivnyát különített el a kistérség költségvetéséből. Az összeget a legszükségesebb bútorok és konyhai eszközök beszerzésére fordítják az egyes oktatási intézmények igényeinek megfelelően.

A kistérség valamennyi tanulójának étkeztetése havonta több mint 5 millió hrivnyába kerül. A program finanszírozása állami és önkormányzati forrásból történik.

Babják Zoltán bejegyzésében köszönetet mondott az iskolák igazgatóinak a felelősségteljes munkáért, és hangsúlyozta: közös összefogással biztosíthatók a gyermekek számára a megfelelő fejlődési feltételek és a minőségi iskolai étkeztetés.

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