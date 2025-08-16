Közel ötven első osztály nyílik Ungváron idén

Idén Ungvár iskoláiban 48 első osztályt indítanak el, a beiratkozás szeptember elsejéig tart – tudatta a Szuszpilne Uzshorod. Jelenleg az iskolákban már csupán 93 szabad hely van.

1300 gyerek már biztos megkezdi az iskolát Ungváron

A Szuszpilne Uzshorodnak Ivan Zavidnyak, a város alpolgármestere elmondta, hogy már jelenleg körülbelül 1300 gyermeket vettek fel első osztályba Ungváron.

Csak a 8. számú líceumban 92 elsős kezdi meg a 2025/2026-os tanévet, az 1. B. osztály pedig inklúzív lesz – tudatta Larisza Mihalina, az oktatási intézmény vezetője. Az iskola főleg a belső-ukrajnai menekültek gyermekeit fogadja. Elmondása szerint egyszerre maximum 1 176 tanulót tudnak fogadni, amennyiben az iskola létszáma meghaladja ezt, kétműszakos oktatást kell bevezetniük. Az iskolában idén nincs 10. osztály.

Óvóhelyprobléma Ungváron is

Zavidnyak szerint légiriadó esetén Ungvár 27 oktatási intézményéből 18 tud saját óvóhelyre vonulni. Ebből két hely kapacitása nem tudja fogadni az összes diákot, emiatt vegyes oktatást alkalmaznak. Annak a 9 iskolának, amely nem rendelkezik saját óvóhellyel, más intézményekkel kell szerződést kötnie.

Készülődés a fűtési szezonra

Ungvár gimnáziumai és líceumai már május óta készülnek a fűtési szezonra. Az iskolák 56%-a van teljesen felkészülve, néhány helyen még tart a fűtési rendszerek karbantartási munkálata.

