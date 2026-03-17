Fokozzák az iskolalátogatás ellenőrzését Szolyván

A közelmúltban megelőző jellegű ellenőrzést tartottak Szolyván, amelynek célja az iskolalátogatás erősítése volt a roma közösségben.

Az akciót a helyi gyermekügyi szolgálat munkatársai szervezték pedagógusok bevonásával – számolt be Antonina Poljanics, a Szolyvai kistérség gyermekügyi szolgálatának vezetője.

A szakemberek elsődleges feladata az volt, hogy ösztönözzék a roma nemzetiségű gyermekek aktív részvételét az oktatásban. A helyszíni ellenőrzések során felmérték a gyermekek életkörülményeit, valamint feltárták azokat az okokat, amelyek miatt egyes tanulók rendszeresen hiányoznak az iskolából.

A program keretében a szakemberek felvilágosító beszélgetéseket folytattak a gyerekekkel és a fiatalokkal, a szülőket pedig tájékoztatták arról, hogy a tankötelezettség tartós elmulasztása jogi következményeket vonhat maga után.

