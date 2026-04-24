Két speciálisan felszerelt iskolabuszt vásárolt Kárpátalja

Újabb járművekkel bővült Kárpátalja iskolabusz-állománya – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó. A két, speciálisan felszerelt autóbuszt április 24-én adták át.

A kulcsokat a Huszti 1. Sz. Ivan Mahula nevét viselő többprofilú líceum, valamint a Csapi Líceum kapta meg. A járművek elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekek biztonságos és akadálymentes szállítását szolgálják majd.

A beszerzés állami költségvetési forrásból, a helyi kistérségek társfinanszírozásával valósult meg.

Bileckij kiemelte, fontos, hogy az oktatás minden gyermek számára elérhető legyen, függetlenül attól, milyen távoli településen él, illetve, hogy rendelkezik-e speciális oktatási igényekkel.

A kezdeményezés illeszkedik az akadálymentes környezet kialakítását célzó országos stratégiához, valamint a középiskolai oktatás reformjához is. A tervek szerint a jövőben minden kistérségben biztosítani kívánják az inkluzív követelményeknek megfelelő iskolabuszokat.

A kormányzó hozzátette:

− A fejlesztések a háborús körülmények ellenére is folytatódnak, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek és az oktatási intézmények támogatására.

