Két első osztállyal kezd a Bethlen Líceum

Megnyitották a 2025/26-os tanévet a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban szeptember 1-jén.

A tanévnyitó ünnepséget Pavljuk Erika, az intézmény igazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, nagy öröm az iskola számára, hogy 356 diák tanulhat a líceumban és sikerült két első osztállyal nyitni a tanévet. Emellett minden végzős diáknak sikerült felvételt nyernie magyarországi vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben.

Több évtizedes vágyunk teljesült azzal, hogy felépülhetett az új épületünk és immár birtokba is vehetjük azt – hangsúlyozta az igazgató. Majd hozzátette, több hónapnyi küzdelem után az intézmény megkapta az engedélyt működésének folytatásához 11, majd később 12 osztállyal.

A két első osztály tanulóinak bevonulását követően számot adhattak tehetségükről, mindegyik kisdiák 1-1 vers elszavalásával köszöntötte felsős társait. Az ötödik osztályból Torzsás Sztella és Pallagi Bálint mondott búcsút az alsósok nevében.

Szepesi Károly, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja hangsúlyozta, a magyar kormány hatalmas erőfeszítéseket tesz a magyarságért segítéséért Magyarországon és Ukrajnában egyaránt. Tanulásra és kitartásra bíztatta a tanulókat és azt kérte a szülőktől, hogy bátorítsák gyermekeiket.

Nemcsak az elsősök ünnepe, a közösség ünnepe is – emelte ki köszöntőjében Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke. Hozzátette, minden kis tanuló remény a jövőben a közösség szempontjából.

A Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány elnöke, Nagy Csaba is csatlakozott a felszólalókhoz és a további támogatásról biztosította a tanulókat az alapítvány részéről. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szeptember 2-án amerikai orvoscsapat érkezik a líceumba és ingyenes vizsgálatokat végeznek a gyerekeken.

A történelmi egyházak képviseletében Margitics János, a Beregszászi Református Egyházközség ifjúsági lelkésze köszöntötte a tanulókat a Példabeszédek 22.rész 19.versével és annak magyarázatával. Marosi István, a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség lelkésze, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ igazgatója a bibliai példázattal kívánt minden gyermek szívébe mustármagot.

