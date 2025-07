Első érettségizők a Kárpátaljai Magyar Líceumban

Ünnepélyes keretek között tartotta meg első érettségi átadó ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Líceum (KML) július 5-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Az esemény kezdetén elhangzott a magyar Himnusz, majd a Rákóczi-főiskola himnusza.

Kóré Dóra, a KML igazgatója történelmi pillanatnak nevezte az eseményt, hisz első érettségi átadóját tarthatta meg az intézmény hálózata.

– Ez nem csupán egy tanév lezárása, hanem egy új korszak kezdete is, hiszen a tölgyfa legújabb ágán megjelentek az első makkok. 2023-ban öt oktatási helyszínen Nagydobronyban, Kisgejőcön, Beregszászban, Nagyszőlősön és Tiszapéterfalván kezdtük meg közös utunkat. Örömmel jelentem be, hogy a 2025/26-os tanévben Visk és Tiszaújlak is csatlakozik ehhez a közös úthoz