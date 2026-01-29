Kortárs könnyűzenész mesterképzést indít a Debreceni Egyetem

Kortárs könnyűzenész mesterképzést hirdetett a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézete. A szeptemberben induló új szak a hivatásos zenész életpálya iránt komolyan elkötelezett, már szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkezőknek kínál karrierépítést segítő, hasznos ismereteket – tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja szerdán MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy az idei általános felvételi eljárásban érhető el első alkalommal a mesterképzések kínálatában a kortárs könnyűzene művész szak, amely olyan készségek, képességek fejlesztésében nyújt segítséget, amelyeknek alapjait a kortárs könnyűzenei alapképzés során fektették le.

A mesterképzést elsősorban a kortárs könnyűzene alapképzési szakon végzett hallgatóknak indítják, de bizonyos feltételek teljesülése estén más zeneművészeti képzésben végzettek számára is elérhető.

A DE Könnyűzenei Intézete már az alapszak 2023-as elindításával is úttörő szerepet játszott az egyetemi szintű könnyűzenei oktatás terén, de ezzel most még magasabb szintre emelik a képzést – hangsúlyozták.

A szakon minden eddiginél nagyobb szerepet kap a hallgatói együttműködés, a közös munkára épülő csoportos feladatok megoldása, ennek következtében az oktatók az alapképzéshez képest kicsit háttérbe vonulnak, inkább mentorszerepet töltenek majd be

– idézte a közlemény Kapusi Kálmán intézetigazgatót, aki hozzátette: a hallgatók immár diplomás zenészek lesznek, akik képesek az önálló fejlődésre is.

A közlemény szerint ez egy meglehetősen ritka képzés, a világon mindössze két helyen, Amerikában és Angliában érhető el, emiatt egyértelműen hiánypótló szakról van szó.

A Debreceni Egyetem kortárs könnyűzene művész mesterképzésére már lehet jelentkezni. A felvételi követelményekről a https://konnyuzeneint.unideb.hu/kortars-konnyuzene-muvesz-ma linken olvashatók további részletek – írták.

Forrás: MTI