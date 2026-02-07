Lezárultak a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó- és versenyfelkészítő hétvégék

A 2025 szeptemberében 10. alkalommal megvalósuló biológia, kémia és földrajz versenyfelkészítő hétvégék 3. alkalma 2026. február 6–8. között zajlik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.

A foglalkozásokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent Györgyi Albert kémia (7. osztály), Margittai Antal biológia (6–7. osztály) és Természetrajz-földrajz (6-7. osztály) versenyek 1–10 helyezettjei, akik érdeklődést tanúsítottak a kémia, biológia és földrajz iránt.

Az elmúlt tíz évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból Tanév 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/ 2024 2024/2025 2025/2026 Tanulók létszáma 32 28 48 40 33 30 14 16 20 21 Oktatók létszáma 13 23 23 22 16 19 18 19 16 24 Összesen: 45 51 71 62 49 49 32 35 36 45

A 14 tehetséggel a harmadik hétvége folyamán 16 szakképzett pedagógus foglalkozik:

Résztvevők száma hétvégenként Szak 1. hétvége 2025. szeptember 12–14. 2. hétvége 2025. október 10–12. 3. hétvége 2026. február 6–8. Biológia Tanár Tanuló Tanár Tanuló Tanár Tanuló 5 8 6 7 5 6 Kémia 3 7 5 7 6 2 Földrajz 3 7 3 7 5 6 Összesen 11 21 14 20 16 14

A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek. A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biológia és földrajz, a Nagydobronyi Líceum pedig biológia és kémia tantárgyakból képviseltette magát, egyaránt két szegmensben:

Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék részvevőinek száma Szak Intézmény 1 hétvége 2 hétvége 3 hétvége Biológia Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 3 3 3 Nagyberegi Református Líceum 1 0 1 Nagydobronyi Líceum 2 2 0 Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 2 1 2 Kémia Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 3 0 Csongori Gimnázium 1 1 0 Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 1 1 Nagydobronyi Líceum 1 1 0 Ungvári Dayka Gábor Líceum 1 1 1 Földrajz Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 0 1 0 Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 1 1 Nagydobronyi Református Líceum 1 1 1 Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 1 1 1 Péterfalvi Református Líceum 2 2 2 Verbőci Középiskola 1 1 1 Összesen 21 20 14

A tehetséggondozó program első hétvégéje 2025. szeptember 12–14. között zajlott a Rákóczi Egyetem bázisán, a háromnapos program során a résztvevők többek között az anyagok csoportosításáról, az atom felépítéséről, a Kárpát-medence földrajzi egységeiről, illetve az erdők és rétek élővilágáról tanulhattak. Szombaton szakmai terepgyakorlaton vettek részt a II. RFKME Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.

A második hétvége során a diákok Herman Ottó életéről és munkásságáról, ökológiai alapfogalmakról, valamint a Kárpát-medence növénytársulásairól tanultak, a kémiában az oldatok, kémiai kötések és szervetlen vegyületek világát fedezték fel, földrajzból pedig a távoli kontinensek természet- és társadalomföldrajzát, valamint Európa földrajzi jellemzőit ismerték meg. A programban helyet kapott terepgyakorlat a nagyberegi botanikus kertben, laborfoglalkozás, illetve kiselőadás-készítés is.

A záró hétvégén, 2026. február 6–8. között biológián a fő témák közé tartoznak a hazai nemzeti parkok élővilága (Aggteleki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park), a vizes élőhelyek, valamint az év állatai. Emellett foglalkoznak a globális környezeti problémákkal – különösen a víz-, levegő- és talajszennyezéssel, illetve az ember környezetformáló szerepével – és a tanulói kiselőadások bemutatásával. Kémián a tanulók a következő témákkal foglalkoznak: az alkáli- és alkáliföldfémek, a vas és a réz, a halogének, valamint a kén- és nitrogéntartalmú vegyületek. Emellett foglalkoznak a kémiai reakciók csoportosításával, a szerves kémia fontosabb vegyületeivel, laboratóriumi kimutatási reakciókkal és az ismeretek összefoglalásával. Földrajzon a fő témák az alapvető térképészeti ismeretek, a Föld története, a külső erők felszínformálása, valamint a kőzetlemezmozgások és az alapvető földtani-kőzettani ismeretek. Emellett szó van Ázsia természet- és társadalomföldrajzáról, a földrajzi övezetességekről, illetve Teleki Pál életéről és munkásságáról.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelőse dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. A tehetséggondozó program további oktatói:

biológia – Hadnagy István, Takács Gabriella, Daróci Kamilla, Szanyi P. Lívia,

kémia – Bak Éva, Csernicskó Jána, Filep Mihály, Szaniszló Szebásztián, Szabó Marján,

földrajz – Molnár D. István, Gergely Lívia, Vass Edina, Izsák Tibor, akik valamennyien a Rákóczi Egyetem tanárai.

A program 2026 tavaszán folytatódik a Kockás kotuliliom túrával, amely újabb lehetőséget kínál a természet iránt érdeklődő fiatalok számára ismereteik bővítésére.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója