Lezárultak a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó- és versenyfelkészítő hétvégék

A 2025 szeptemberében 10. alkalommal megvalósuló biológia, kémia és földrajz versenyfelkészítő hétvégék 3. alkalma 2026. február 6–8. között zajlik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.

A foglalkozásokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent Györgyi Albert kémia (7. osztály), Margittai Antal biológia (6–7. osztály) és Természetrajz-földrajz (6-7. osztály) versenyek 1–10 helyezettjei, akik érdeklődést tanúsítottak a kémia, biológia és földrajz iránt.

Az elmúlt tíz évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

  Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
Tanév2016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/ 20242024/20252025/2026
Tanulók létszáma32284840333014162021
Oktatók létszáma13232322161918191624
Összesen:45517162494932353645

A 14 tehetséggel a harmadik hétvége folyamán 16 szakképzett pedagógus foglalkozik:

Résztvevők száma hétvégenként
Szak1. hétvége 2025. szeptember 12–14.2. hétvége 2025. október 10–12.3. hétvége 2026. február 6–8.
BiológiaTanárTanulóTanárTanulóTanárTanuló
586756
Kémia375762
Földrajz373756
Összesen112114201614

A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek. A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biológia és földrajz, a Nagydobronyi Líceum pedig biológia és kémia tantárgyakból képviseltette magát, egyaránt két szegmensben:

Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék részvevőinek száma
SzakIntézmény1 hétvége  2 hétvége  3 hétvége
BiológiaKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum333
Nagyberegi Református Líceum101
Nagydobronyi Líceum220
Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény212
KémiaBeregszászi Kossuth Lajos Líceum330
Csongori Gimnázium110
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola111
Nagydobronyi Líceum110
Ungvári Dayka Gábor Líceum111
FöldrajzKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum010
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum111
Nagydobronyi Református Líceum111
Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium111
Péterfalvi Református Líceum222
 Verbőci Középiskola111
 Összesen212014

A tehetséggondozó program első hétvégéje 2025. szeptember 12–14. között zajlott a Rákóczi Egyetem bázisán, a háromnapos program során a résztvevők többek között az anyagok csoportosításáról, az atom felépítéséről, a Kárpát-medence földrajzi egységeiről, illetve az erdők és rétek élővilágáról tanulhattak. Szombaton szakmai terepgyakorlaton vettek részt a II. RFKME Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.

A második hétvége során a diákok Herman Ottó életéről és munkásságáról, ökológiai alapfogalmakról, valamint a Kárpát-medence növénytársulásairól tanultak, a kémiában az oldatok, kémiai kötések és szervetlen vegyületek világát fedezték fel, földrajzból pedig a távoli kontinensek természet- és társadalomföldrajzát, valamint Európa földrajzi jellemzőit ismerték meg. A programban helyet kapott terepgyakorlat a nagyberegi botanikus kertben, laborfoglalkozás, illetve kiselőadás-készítés is.

A záró hétvégén, 2026. február 6–8. között biológián a fő témák közé tartoznak a hazai nemzeti parkok élővilága (Aggteleki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park), a vizes élőhelyek, valamint az év állatai. Emellett foglalkoznak a globális környezeti problémákkal – különösen a víz-, levegő- és talajszennyezéssel, illetve az ember környezetformáló szerepével – és a tanulói kiselőadások bemutatásával. Kémián a tanulók a következő témákkal foglalkoznak: az alkáli- és alkáliföldfémek, a vas és a réz, a halogének, valamint a kén- és nitrogéntartalmú vegyületek. Emellett foglalkoznak a kémiai reakciók csoportosításával, a szerves kémia fontosabb vegyületeivel, laboratóriumi kimutatási reakciókkal és az ismeretek összefoglalásával. Földrajzon a fő témák az alapvető térképészeti ismeretek, a Föld története, a külső erők felszínformálása, valamint a kőzetlemezmozgások és az alapvető földtani-kőzettani ismeretek. Emellett szó van Ázsia természet- és társadalomföldrajzáról, a földrajzi övezetességekről, illetve Teleki Pál életéről és munkásságáról.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelőse dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. A tehetséggondozó program további oktatói:

  • biológia – Hadnagy István, Takács Gabriella, Daróci Kamilla, Szanyi P. Lívia,
  • kémia – Bak Éva, Csernicskó Jána, Filep Mihály, Szaniszló Szebásztián, Szabó Marján,
  • földrajz – Molnár D. István, Gergely Lívia, Vass Edina, Izsák Tibor, akik valamennyien a Rákóczi Egyetem tanárai.

A program 2026 tavaszán folytatódik a Kockás kotuliliom túrával, amely újabb lehetőséget kínál a természet iránt érdeklődő fiatalok számára ismereteik bővítésére.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója