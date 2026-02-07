Lezárultak a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó- és versenyfelkészítő hétvégék
A 2025 szeptemberében 10. alkalommal megvalósuló biológia, kémia és földrajz versenyfelkészítő hétvégék 3. alkalma 2026. február 6–8. között zajlik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A program célja a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés.
A foglalkozásokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent Györgyi Albert kémia (7. osztály), Margittai Antal biológia (6–7. osztály) és Természetrajz-földrajz (6-7. osztály) versenyek 1–10 helyezettjei, akik érdeklődést tanúsítottak a kémia, biológia és földrajz iránt.
Az elmúlt tíz évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:
|Versenyfelkészítő hétvége biológiából, kémiából, földrajzból
|Tanév
|2016/2017
|2017/2018
|2018/2019
|2019/2020
|2020/2021
|2021/2022
|2022/2023
|2023/ 2024
|2024/2025
|2025/2026
|Tanulók létszáma
|32
|28
|48
|40
|33
|30
|14
|16
|20
|21
|Oktatók létszáma
|13
|23
|23
|22
|16
|19
|18
|19
|16
|24
|Összesen:
|45
|51
|71
|62
|49
|49
|32
|35
|36
|45
A 14 tehetséggel a harmadik hétvége folyamán 16 szakképzett pedagógus foglalkozik:
|Résztvevők száma hétvégenként
|Szak
|1. hétvége 2025. szeptember 12–14.
|2. hétvége 2025. október 10–12.
|3. hétvége 2026. február 6–8.
|Biológia
|Tanár
|Tanuló
|Tanár
|Tanuló
|Tanár
|Tanuló
|5
|8
|6
|7
|5
|6
|Kémia
|3
|7
|5
|7
|6
|2
|Földrajz
|3
|7
|3
|7
|5
|6
|Összesen
|11
|21
|14
|20
|16
|14
A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek. A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biológia és földrajz, a Nagydobronyi Líceum pedig biológia és kémia tantárgyakból képviseltette magát, egyaránt két szegmensben:
|Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék részvevőinek száma
|Szak
|Intézmény
|1 hétvége
|2 hétvége
|3 hétvége
|Biológia
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|3
|3
|3
|Nagyberegi Református Líceum
|1
|0
|1
|Nagydobronyi Líceum
|2
|2
|0
|Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény
|2
|1
|2
|Kémia
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|3
|3
|0
|Csongori Gimnázium
|1
|1
|0
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|1
|1
|Nagydobronyi Líceum
|1
|1
|0
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|1
|1
|1
|Földrajz
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|0
|1
|0
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|1
|1
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|1
|1
|Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium
|1
|1
|1
|Péterfalvi Református Líceum
|2
|2
|2
|Verbőci Középiskola
|1
|1
|1
|Összesen
|21
|20
|14
A tehetséggondozó program első hétvégéje 2025. szeptember 12–14. között zajlott a Rákóczi Egyetem bázisán, a háromnapos program során a résztvevők többek között az anyagok csoportosításáról, az atom felépítéséről, a Kárpát-medence földrajzi egységeiről, illetve az erdők és rétek élővilágáról tanulhattak. Szombaton szakmai terepgyakorlaton vettek részt a II. RFKME Nagydobronyi Erdei Iskola és Kutatóbázisán.
A második hétvége során a diákok Herman Ottó életéről és munkásságáról, ökológiai alapfogalmakról, valamint a Kárpát-medence növénytársulásairól tanultak, a kémiában az oldatok, kémiai kötések és szervetlen vegyületek világát fedezték fel, földrajzból pedig a távoli kontinensek természet- és társadalomföldrajzát, valamint Európa földrajzi jellemzőit ismerték meg. A programban helyet kapott terepgyakorlat a nagyberegi botanikus kertben, laborfoglalkozás, illetve kiselőadás-készítés is.
A záró hétvégén, 2026. február 6–8. között biológián a fő témák közé tartoznak a hazai nemzeti parkok élővilága (Aggteleki Nemzeti Park, Duna–Dráva Nemzeti Park), a vizes élőhelyek, valamint az év állatai. Emellett foglalkoznak a globális környezeti problémákkal – különösen a víz-, levegő- és talajszennyezéssel, illetve az ember környezetformáló szerepével – és a tanulói kiselőadások bemutatásával. Kémián a tanulók a következő témákkal foglalkoznak: az alkáli- és alkáliföldfémek, a vas és a réz, a halogének, valamint a kén- és nitrogéntartalmú vegyületek. Emellett foglalkoznak a kémiai reakciók csoportosításával, a szerves kémia fontosabb vegyületeivel, laboratóriumi kimutatási reakciókkal és az ismeretek összefoglalásával. Földrajzon a fő témák az alapvető térképészeti ismeretek, a Föld története, a külső erők felszínformálása, valamint a kőzetlemezmozgások és az alapvető földtani-kőzettani ismeretek. Emellett szó van Ázsia természet- és társadalomföldrajzáról, a földrajzi övezetességekről, illetve Teleki Pál életéről és munkásságáról.
A versenyfelkészítő és tehetséggondozó hétvége programfelelőse dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. A tehetséggondozó program további oktatói:
- biológia – Hadnagy István, Takács Gabriella, Daróci Kamilla, Szanyi P. Lívia,
- kémia – Bak Éva, Csernicskó Jána, Filep Mihály, Szaniszló Szebásztián, Szabó Marján,
- földrajz – Molnár D. István, Gergely Lívia, Vass Edina, Izsák Tibor, akik valamennyien a Rákóczi Egyetem tanárai.
A program 2026 tavaszán folytatódik a Kockás kotuliliom túrával, amely újabb lehetőséget kínál a természet iránt érdeklődő fiatalok számára ismereteik bővítésére.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója