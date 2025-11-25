Megvannak a téli szünidő várható időpontjai – hol mikor kezdődik a pihenés?

Ukrajnában a tanulók minden évben téli szünidőre mennek, azonban a teljes körű háború és az oktatási formák folyamatos változása miatt az utóbbi években több iskolában módosultak a pihenőnapok időpontjai.

Az UNIAN hírügynökség értesülései szerint városonként eltérő, hogy mely oktatási intézmények mikor kezdik meg a téli szünidőt.

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium korábban közölte: az idei tanév 2025. szeptember 1-jén indult, és 2026. június 30-án ér véget.

A tanév szerkezetét, az oktatás formáját, valamint a szünetek időpontját az adott iskola pedagógiai tanácsa határozza meg. A helyi oktatási hivatalok ajánlhatnak időpontokat, de a végső döntést mindig maga az intézmény hozza meg.

Egyetlen kötelező feltétel van:

a tanév során biztosított szünetek összesített időtartama nem lehet kevesebb 30 napnál.

A pedagógusok emellett a dátumokat igazíthatják a helyi biztonsági helyzethez vagy más körülményekhez.

A közelmúltban a minisztérium azt is javasolta, hogy az áramkimaradások miatt az iskolák hosszabbítsák meg a téli szünetet a tavaszi rovására, majd tavasszal akár heti hat tanítási nap bevezetésével pótolják az elmaradt órákat. A végső döntést azonban itt is az iskolák hozzák meg.

Számos településen már meghatározták a várható időpontokat, ám ezek vidékeként jelentősen eltérhetnek.

A fővárosi oktatási hivatal közlése szerint:

kezdés: 2025. december 25.

visszatérés az iskolába: 2026. január 11.

Ivano-Frankivszk

A ZAXID.NET információi alapján a városban néhány nappal korábban indul a szünet:

szünidő kezdete: 2025. december 22.

tanítás kezdete: 2026. január 11.

Rivne

A városi tanács döntése szerint:

téli szünet: 2025. december 20. – 2026. január 4.

Egyes megyékben – például Poltava, Odessza, Csernyivci és Kirovohrad megyében – az őszi szünetet rövidítették vagy áthelyezték annak érdekében, hogy a téli pihenőt meghosszabbítsák.

A téli szünet pontos időpontja iskolánként eltérhet, még ugyanazon városon vagy megyén belül is. A szülőknek ezért érdemes mindig közvetlenül az adott oktatási intézménynél érdeklődni.

Kárpátalja.ma