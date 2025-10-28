Munkaértekezlet a beregszászi oktatási intézmények vezetőivel

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője és Vincze István polgármester-helyettes közösen munkaértekezletet tartottak az oktatási intézmények vezetőivel, Babják Edit, az Oktatási és Kulturális Osztály vezetőjének irányításával október 27-én.

Erről Babják Zoltán számolt be közösségi oldalán.

A találkozón részt vettek a Bethlen Gábor Líceum, a Zrínyi Ilona Líceum, a Kossuth Lajos Líceum és a Horváth Anna Gimnázium igazgatói.

A megbeszélés középpontjában a Beregvidék Futballklub fiatal játékosainak edzőterem-használata állt a hideg időszakban (2025. november 1. – 2026. február 1.), a 2015–2019 között született gyermekek korosztályai számára.

A felek megállapodtak abban, hogy az Oktatási és Kulturális Osztály kidolgozza a szükséges programot az edzések biztonságos és kényelmes lebonyolításának érdekében.

Önkormányzatunk továbbra is támogatja a gyerekek sportolását, és mindent megtesz azért, hogy a fiatal sportolók számára megfelelő feltételeket biztosítson a fejlődéshez – mondta el Babják Zoltán bejegyzésében.

Kárpátalja.ma