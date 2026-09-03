Nem hosszabbították meg Schink István igazgatói szerződését

Nem hosszabbította meg Schink István, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának szerződését a városi önkormányzat – derül ki az intézmény közleményéből.

Az iskola vezetőjének feladatait szeptember 1-jétől ideiglenesen Kovács Valéria igazgatóhelyettes látja el.

A közlemény szerint az intézmény tanári testülete és a szülői tanács tagjai beadvánnyal fordultak Munkács polgármesteréhez. Ebben azt kérik, hogy az átmeneti időszakot követően ismét Schink Istvánt nevezzék ki az iskola igazgatójává.

A közösség reményét fejezte ki, hogy kérésüket figyelembe veszik, és az iskola élén a jövőben ismét Schink István folytathatja munkáját.

Schink István korábban hosszú éveken keresztül vezette a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolát. Az intézmény igazgatóját az elmúlt években többször is menesztették, amely komoly visszhangot váltott ki. Az ügyben bírósági eljárások is zajlottak.

Nyitókép: korábbi felvétel/kiszo.net

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