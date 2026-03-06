Megkezdődött a regisztráció a 2026-os NMT-re Kárpátalján

Megkezdődött a jelentkezés a 2026-os Nemzeti Multidiszciplináris Tesztre (NMT) Kárpátalján. A vizsga Ukrajnában a felsőoktatási felvételi rendszer egyik legfontosabb eleme, amelyet a végzős diákoknak kell teljesíteniük az egyetemre való jelentkezéshez.

A regisztráció során a jelentkezőknek személyes fiókot kell létrehozniuk az Ukrán Oktatásminőség-értékelő Központ hivatalos honlapján. Ezt követően ki kell tölteniük az online adatlapot, amelyben megadják többek között személyes adataikat, azonosítóikat és az oktatási intézményük adatait. A jelentkezési folyamat végén a rendszerben meg kell erősíteni a regisztrációt, majd visszaigazolást kapnak a kérelem feldolgozásáról.

Az idei eljárást egyszerűsítették, ugyanakkor szigorú határidőket szabtak. Az alapjelentkezési időszak április 2-ig tart. Azok a jelentkezők, akik a regisztráció során hibát vétettek vagy módosítani szeretnék a választott tantárgyakat, április 7-ig tehetik meg a szükséges javításokat.

Azok számára is biztosítanak lehetőséget, akik lemaradnak a fő jelentkezési időszakról. A kiegészítő vizsgaidőszakra május 11. és 16. között lehet regisztrálni.

Kárpátalja településein az oktatási intézmények és helyi szolgáltató pontok segítséget nyújtanak a végzős diákoknak a regisztráció technikai lépéseiben, hogy minden jelentkező időben és sikeresen tudjon jelentkezni a vizsgára.

