Nyilvánosságra hozták a 2026-os NMT hivatalos időpontjait

Főszakasz:

A jelentkezési időszak a főszakaszra 2026. március 5. és április 2. között zajlik, ez idő alatt a résztvevők megjelölhetik a választható tantárgyat, valamint a tesztelés helyszínét is. A megadott adatok április 7-ig módosíthatók. Az NMT-re szóló meghívót a jelentkezők legkésőbb a tesztelés megkezdése előtt tíz nappal kapják meg. A főszakasz tesztidőszaka 2026. május 20. és június 25. között lesz, az eredményeket pedig legkésőbb július 3-ig teszik közzé.

Pótszakasz:

Azok számára, akik objektív okok miatt nem tudnak részt venni a főszakaszon, pótszakaszt is szerveznek. Ennek regisztrációs időszaka 2026. május 11. és 16. között lesz. A pótszakasz esetében az NMT-re szóló meghívót legkésőbb három nappal a tesztelés előtt küldik ki. A póttesztelés időpontja 2026. július 17–24., az eredmények közzététele pedig legkésőbb július 29-ig várható.

Az NMT kötelező tantárgyai az ukrán nyelv, a matematika és az Ukrajna története. Ezek mellett a jelentkezők egy választható tantárgyat jelölhetnek meg az alábbiak közül: ukrán irodalom, biológia, fizika, kémia, földrajz, illetve idegen nyelv (angol, német, francia vagy spanyol).

A teszt:

A teszt két részből áll. Az első részben az ukrán nyelv és a matematika feladatsorait kell megoldani, erre 120 perc áll rendelkezésre, majd egy 20 perces szünet következik. A második rész szintén 120 percig tart, és Ukrajna történetéből, valamint a választott tantárgyból kell feladatokat megoldani.

A felkészülést segítik a korábbi évek próbatesztjei, valamint a ZNO és az NMT hivatalos feladatsorai, amelyek online elérhetők a https://zno.osvita.ua/ oldalon. A 2026-os NMT-hez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat magyar és ukrán nyelvű infografikák is összefoglalják, megkönnyítve a jelentkezők számára a tájékozódást.

kmf.uz.ua