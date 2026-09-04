A Beregszászi kistérség két líceuma megyénk legjobbjai között
Két, a Beregszászi kistérséghez tartozó oktatási intézmény is bekerült Kárpátalja legjobban teljesítő líceumai közé az idei nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) eredményei alapján – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebookon.
Az Osvita.ua oktatási portál a végzős diákok teszteredményei alapján állította össze a kárpátaljai iskolák rangsorát. Az értékelés során az egyes tantárgyakból elért átlagos eredményeket, valamint a teljesített tesztek számát is figyelembe vették.
A rangsorban szereplő 258 kárpátaljai középfokú oktatási intézmény között a Beregszászi kistérség két líceuma is kiemelkedő eredményt ért el:
- 3. hely – Tarasz Sevcsenko Líceum
- 13. hely – Jánosi Líceum
Ungvár oktatási intézményeit külön rangsorban értékelték, ezért azok nem szerepelnek a megyei lista helyezettjei között.
A polgármester gratulált az érintett intézmények vezetőinek, pedagógusainak és diákjainak, kiemelve nehéz körülmények között végzett kitartó és lelkiismeretes munkájukat.
„Büszkék vagyunk iskoláinkra és diákjainkra”
– fogalmazott Babják Zoltán.