A Beregszászi kistérség két líceuma megyénk legjobbjai között

Két, a Beregszászi kistérséghez tartozó oktatási intézmény is bekerült Kárpátalja legjobban teljesítő líceumai közé az idei nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) eredményei alapján – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebookon.

Az Osvita.ua oktatási portál a végzős diákok teszteredményei alapján állította össze a kárpátaljai iskolák rangsorát. Az értékelés során az egyes tantárgyakból elért átlagos eredményeket, valamint a teljesített tesztek számát is figyelembe vették.

A rangsorban szereplő 258 kárpátaljai középfokú oktatási intézmény között a Beregszászi kistérség két líceuma is kiemelkedő eredményt ért el:

3. hely – Tarasz Sevcsenko Líceum

13. hely – Jánosi Líceum

Ungvár oktatási intézményeit külön rangsorban értékelték, ezért azok nem szerepelnek a megyei lista helyezettjei között.

A polgármester gratulált az érintett intézmények vezetőinek, pedagógusainak és diákjainak, kiemelve nehéz körülmények között végzett kitartó és lelkiismeretes munkájukat.

„Büszkék vagyunk iskoláinkra és diákjainkra”

– fogalmazott Babják Zoltán.

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