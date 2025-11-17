70 ezer tanár áll a kirúgás szélén: drasztikus változásokat vezetnének be 2026-tól az ukrán iskolákban

Az ukrán oktatási rendszer alapjaiban változhat meg 2026. augusztus 31-től, miután a Legfelsőbb Tanács Oktatási Bizottsága olyan javaslatot terjesztett elő, amely valamennyi pedagógust kötelezően határozott idejű szerződésre állítana át, és ezzel párhuzamosan megemelné a tanítási óraszámot. A szakértők szerint az intézkedés több mint 70 000 tanár elbocsátásához vezethet Ukrajnában.

A javaslat szerint a jelenleg határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok munkaviszonyát meg kell szüntetni 2026. augusztus 31-ig, és helyettük 1–5 évre szóló határozott idejű szerződéseket kell kötni.

Aki nem fogadja el az új szerződési feltételeket, azt a Munka Törvénykönyv alapján elbocsátják.

A változás az állami és kommunális iskolákra, valamint a szakképző intézményekre is kiterjed.

A pedagógus-szakszervezetek szerint a reform csökkenti a tanárok munkaügyi biztonságát, és megkönnyíti a munkavállalók lecserélését.

Miközben a bizottság a szerződések szigorítása mellett döntene, egy másik javaslat a bérek rendezésére irányul. Ennek lényege, hogy:

a heti kötelező óraszám 18-ról 22-re nőne,

cserébe a nettó havi bér 20 000–32 000 hrivnyára emelkedhetne.

Szerhij Babak, az Oktatási Bizottság vezetője szerint a fizetésemelés csak úgy biztosítható, ha a tanárok több tanórát vállalnak.

A pedagógus-szakszervezetek azonban figyelmeztetnek:

az óraszámnövelés miatt több tízezer tanár veszítheti el állását, hiszen kevesebb pedagógusra lesz szükség ugyanannyi tárgy oktatásához.

Az oktatási szakszervezet számításai szerint mintegy 70 000 pedagógust bocsáthatnak el, ha a tervezett reform életbe lép.

Mivel Ukrajnában jelenleg több százezer tanár dolgozik, a munkaerő 15 százalékos leépítése komoly társadalmi és oktatásügyi válságot idézhet elő.

Egy másik változás az intézményvezetőket érinti. Azoknak az igazgatóknak, akik pályázat nélküli szerződéshosszabbítás alapján töltöttek be pozíciót, 2026. április 1-jéig új pályázatot írnak ki.

A kormányzat ezt az átláthatóság növelésével indokolja, ugyanakkor a szakma attól tart, hogy ez további instabilitást hoz az amúgy is túlterhelt oktatási rendszerbe.

Kárpátalja.ma

Forrás: Holosz Karpat

Nyitókép: illusztráció