Őszi szünet a Munkácsi kistérség iskoláiban

Október 27. és november 2. között tartják az őszi szünetet a Munkácsi kistérség iskoláiban – közölte a városi tanács Oktatási, Kulturális, Ifjúságpolitikai és Sport Osztálya.

A tanítás november 3-án, hétfőn folytatódik.

A tanulók a szünet ideje alatt pihenhetnek, illetve részt vehetnek a helyi közművelődési és sportintézmények által szervezett programokon, foglalkozásokon. Az őszi szünet lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy kipihenjék a tanév első hónapjait, és feltöltődve térjenek vissza az iskolapadba – áll a tájékoztatásban.

Kárpátlja.ma