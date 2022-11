Pedagógusok Szakmai Továbbképzése a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében

November 4-5. között Pedagógusok Szakmai Továbbképzésére került sor a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

Hívogató-tárogató zenével köszöntötte Schreiner Sándor klarinét- és tárogatóművész a képzés 39 résztvevőjét.

A rendezvényt a Tulipán Tanodát alapító II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya, Orosz Ildikó nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és sok sikert kívánt a tanoda munkájához:

Tárogatót az állami zeneiskolákban nem lehet elsajátítani, mint ahogy a citera is csak műkedvelőként kerülhet be, nem beszélve a többi népi hangszerről. Mindez megalapozta és motiválta a Rákóczi-főiskolát, hogy létrehozza a Tulipán Tanodát.

Orosz Ildikó megköszönte a tanoda igazgatójának, Kepics Andzselikának, hogy új életet lehelt a tanoda működésébe, hiszen már 1 747 gyermek tanul az óvodákban népi játékot szerte Kárpátalján, és 3 intézményes helyen is működik tanoda. Reményét fejezte ki aziránt, hogy hamarosan a Csepei Tulipán Tanoda is megnyitja kapuit, valamint a Kisgejőci Tanoda is előbb-utóbb intézményessé válik.

„Az a tervünk, hogy minden kistérségben legyen egy ilyen hely, ahol hangszeres zenét tanulhatnak a gyerekek, magyar népi autentikus kultúrát. Mi a gyökerekhez szeretnénk visszanyúlni, és azt kívánom Önöknek, hogy ezeket a gyökereket sajátítsák el, azoktól, akik már régóta kapaszkodnak a gyökerekbe, és Önök is ugyanígy kapaszkodjanak bele és adják tovább a gyermekeiknek, mert a fa, amely naggyá nő, az a gyökéren keresztül tudja megtartani magát azon a területen, ahová a magva hullott. A mi magunk pedig ide hullott Kárpátaljára, és itt kell megtartani magunkat a népi kultúra gyökerein keresztül”

– tette hozzá Orosz Ildikó.

Schreiner Sándor tárogatóművész, a Kárpátaljai Megyei Filharmónia orgonamestere a nemrég kiadott, Kárpátalja orgonái című könyvét ajándékozta a főiskolának.

A programon belül elméleti előadásokat és gyakorlati műhelymunkákat tartottak a következő szakképzett oktatók:

Nauner-Agárdi Éva – a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium citeratanára.

Schreiner Sándor – a Kárpátaljai Akadémiai Állami Népi Együttes klarinét- és tárogatóművésze.

Kokas Erzsébet – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi ének és népi játék oktatója.

Botos Krisztina – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola néptánctanára.

Szilágyiné Tóth Gabriella – óvoda-, tanító-, tánc- és drámapedagógus, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi játék oktatója.

A Pedagógusok Szakmai Továbbképzésének élőzenéjét a Kokas Banda biztosította.

Oktatóink sok új tudással gyarapodva, elégedetten tértek haza otthonaikba.

A Pedagógusok Szakmai Továbbképzése a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola