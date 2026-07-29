A Rákóczi Egyetem a határon túli magyar felsőoktatási intézmények találkozóján

Július 28-án Budapesten a XXIX. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem (KMNYE) keretében tartotta ülését a Magyar Rektori Konferencia (MRK) Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottsága, melyen részt vett Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke és Csernicskó István rektor is.

A tanácskozást Tonk Márton, a Bizottság elnöke, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora hívta össze. A szakmai fórumon a Magyarországgal szomszédos országok magyar nyelvű, illetve magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek vezetői és képviselői vettek részt – többek között Orosz Ildikó, a RE elnöke és Csernicskó István rektor, aki egyben az MRK Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottságának alelnöki tisztségét is betölti, valamint Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének igazgatója.

A találkozón a résztvevők áttekintették a Kárpát-medence magyar felsőoktatási intézményei közötti együttműködés aktuális kérdéseit, megvitatták a közös oktatási és tudományos projektek megvalósításának lehetőségeit, valamint a kormányzati szervekkel és a nemzetközi felsőoktatási együttműködést támogató szervezetekkel folytatott együttműködés gyakorlati tapasztalatait és további fejlesztési lehetőségeit.

Forrás és fotó: kme.org.ua

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