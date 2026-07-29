Az UNESCO 25 új helyszínt vett fel a világörökségi listára

Huszonöt új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán ért véget a dél-koreai Puszanban – számolt be róla a nemzetközi szervezet a honlapján.

A közlemény szerint minden új világörökségi helyszín pályázatának elfogadásáról konszenzussal döntött a bizottság a július 19. és 29. között megrendezett évi rendes ülésszakán.

A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, öt természeti és egy vegyes világörökségi helyszín van.

Közülük három helyszínt sürgősségi eljárással fogadtak el: a Boma-Badingilo Nemzeti Park vidékét Dél-Szudánban, az Amel-hegyi várakat Libanonban és a ciszjordániai Szebasztia régészeti lelőhelyét.

A világörökségi bizottság hat helyszínt a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé is felvett, ezzel elismerve mind a helyszínek kiemelkedő értékét, mind pedig védelmük szükségességét.

Kiemelték, hogy három afrikai ország – a Comore-szigetek, Sao Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán – először került fel a listára, ami egyúttal azt is tükrözi, hogy a szervezet törekszik a lista kiegyensúlyozottabbá és reprezentatívabbá tételére.

Az ülésszak fontos döntései közé tartozott, hogy az 1944-es normandiai partraszállás helyszínét is a világörökség részévé nyilvánították az emlékhelyek kategóriájában. Ebben a 2023-ban létrehozott kategóriában azok a helyszínek szerepelnek, amelyekről egy fontos eseménnyel kapcsolatban emlékeznek meg az országok és közösségeik.

A 48. ülésszakon elfogadott helyszínekkel együtt az UNESCO Világörökségi Listán már 173 ország 1 273 helyszíne szerepel. A tagországok közül már csupán 23 nincs fent a listán valamilyen világörökségi helyszínnel.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →