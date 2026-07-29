Az UNESCO 25 új helyszínt vett fel a világörökségi listára
Huszonöt új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán ért véget a dél-koreai Puszanban – számolt be róla a nemzetközi szervezet a honlapján.
A közlemény szerint minden új világörökségi helyszín pályázatának elfogadásáról konszenzussal döntött a bizottság a július 19. és 29. között megrendezett évi rendes ülésszakán.
A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, öt természeti és egy vegyes világörökségi helyszín van.
Közülük három helyszínt sürgősségi eljárással fogadtak el: a Boma-Badingilo Nemzeti Park vidékét Dél-Szudánban, az Amel-hegyi várakat Libanonban és a ciszjordániai Szebasztia régészeti lelőhelyét.
A világörökségi bizottság hat helyszínt a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé is felvett, ezzel elismerve mind a helyszínek kiemelkedő értékét, mind pedig védelmük szükségességét.
Kiemelték, hogy három afrikai ország – a Comore-szigetek, Sao Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán – először került fel a listára, ami egyúttal azt is tükrözi, hogy a szervezet törekszik a lista kiegyensúlyozottabbá és reprezentatívabbá tételére.
Az ülésszak fontos döntései közé tartozott, hogy az 1944-es normandiai partraszállás helyszínét is a világörökség részévé nyilvánították az emlékhelyek kategóriájában. Ebben a 2023-ban létrehozott kategóriában azok a helyszínek szerepelnek, amelyekről egy fontos eseménnyel kapcsolatban emlékeznek meg az országok és közösségeik.
A 48. ülésszakon elfogadott helyszínekkel együtt az UNESCO Világörökségi Listán már 173 ország 1 273 helyszíne szerepel. A tagországok közül már csupán 23 nincs fent a listán valamilyen világörökségi helyszínnel.
Forrás: MTI
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