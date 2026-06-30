Diplomaátadó ünnepség a Rákóczi Egyetemen

Diplomaátadó ünnepséget tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem június 30-án. A rendezvénynek a beregszászi református templom adott otthont. Idén alapképzésen összesen 250, mesterképzésen pedig 60 hallgató szerezte meg a végzettséget igazoló okiratát. Kitüntetéses diplomát alapképzésen 16, mesterképzésen 22 hallgató szerzett.

Az esemény idén is a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően elhangzott a nemzeti imádságunk, valamint a Rákóczi Egyetem himnusza.

Csernicskó István, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, hogy vannak tanévek, amelyeket elsősorban a statisztikai adatok jellemeznek, és vannak, amelyekben történelem íródik. A mögöttünk hagyott év az utóbbihoz tartozik.

„Kedves végzősök, az elmúlt években órákra jártak, vizsgákra készültek, szakdolgozatot írtak, voltak sikeres és nehezebb időszakaik. Voltak olyan napok is, amikor talán úgy érezték, könnyebb lenne feladni, de nem tették. Ezért ülnek ma itt. Az egyetemi diploma azonban nem csupán egy oklevél, hanem annak bizonyítéka, hogy képesek voltak végigjárni egy hosszú, évekkel ezelőtt megkezdett utat”

– hangsúlyozta.

Ezt követően elismerő okleveleket kaptak azok az oktatási intézmények, amelyek a legtöbb végzős számára biztosítanak szakmai lehetőséget – a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium, a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum és a Nagydobronyi Líceum.

„Az egyetemi rang a legmagasabb szintű elismerése annak a hatalmas munkának, amely itt, Beregszászban folyik lassan harminc esztendeje, a főiskola 1996 szeptemberi első tanévnyitója óta. És ez a rang egyben határozott üzenet a világnak. A kárpátaljai magyarság nem túlélésre rendezkedett be, hanem a jövőt építi”

– emelte ki Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, majd hozzátette: Magyarország minden segítséget megad a kárpátaljai magyarságnak.

Ezt követően a végzős hallgatók nevében Bacskai Dorina magyar nyelv és irodalom szakos nappali tagozatos végzős hallgató mondott köszönetet. Ezután a diákok fogadalomtétele következett, melyet Glóger Károly történelem szakos nappali tagozatos végzős hallgató olvasott elő.

A diplomák általános ismertetése után a végzősök Orosz Ildikótól, a Rákóczi Egyetem elnökétől és Csernicskó Istvántól vehették át megérdemelt oklevelüket, majd felcsendült a diákhimnusz.

Orosz Ildikó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek nehézségekkel terheltek voltak. A diákoknak olyan korban és olyan országban kellett helytállniuk, ahol nemhogy a távoli jövő, de sokszor a holnap sem volt kiszámítható.

„Kedves diákok, a diploma, amit ma a kezükbe vesznek, nem csupán egy papír, amely feljogosítja önöket a munkavállalásra. Ez a dokumentum Kárpátalján egyúttal küldetésnyilatkozatot is jelent. Küldetést arra, hogy itt maradjanak, vagy ha el is sodorja önöket az élet, a szülőfölddel önöket összekötő hidakat ne felejtsék el”

– mondta.

Az esemény végén a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a jelenlévők életére. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Forrás: kme.org.ua

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