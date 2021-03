Sakkjátszótér alapeszközcsomagot adtak át Beregszászban

A Nemzetpolitikai Államtitkárság az erős magyar közösségek tematikus év kapcsán 2020. november 28-án távoktatás formájában szervezte meg A Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program képzését.

A foglalkozáson résztvevő intézmények Sakkjátszótér alapeszközcsomagban részesültek. A hivatalos átadót március 1‐én tartották a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) központi irodájában. A csomagok módszertani anyagot tartalmaznak a pedagógusok számára, valamint olyan eszközöket, melyek játékos formában ismertetik és szerettetik meg a sakkjátékot a gyermekekkel.



Az eseményen Gabóda Éva, a KMPSZ óvodapedagógiai szekciójának vezetője röviden ismertette a program lényegét. Elmondta, hogy a képzés segítségével kárpátaljai magyar óvodapedagógusok is megismerhették mindazokat a módszertani megoldásokat, amelyek a kiváló sakkozó, Polgár Judit nevéhez köthetők. Hangsúlyozta: Kárpátalja 12 óvodájából 36 óvodapedagógus vett részt az online képzésen.

Kozma Marianna, a Beregszászi 10. Sz. Óvoda pedagógusa szerkesztőségünknek elmondta, hogy pozitív tapasztalatokkal gazdagodott a képzés során.

– fogalmazott az óvodapedagógus.

– Rendkívüli szakértelemmel mutatták be a fejlesztési programot, s valóban a legjobb szó a komplex kifejezés, ugyanis ez nagyon sokoldalúan hasznosítható a pedagógusok számára. Én személy szerint nagyon sokat kaptam ettől a képzéstől, azon túl hogy nagyon jól éreztem magam, teljesen más szemszögből érthettem meg a sakkozást és annak sokrétű fejlesztői hatását. Egy olyan módszertani alapot kaptam a rendezvény során, melyre már tényleg csak építeni kell, és az eszközcsomagnak köszönhetően – melyet a képzésben részt vevő óvodák megkaptak – játékosan ismertethetjük és szerettethetjük meg a sakkjátékot már az óvodás korosztállyal is. Alig várom, hogy a csoportomon is alkalmazhassam ezt a különleges programot