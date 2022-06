Sikeresen zajlott le a Könyvsziget pályaorientációs projektje

A kárpátaljai fiatalok pályaválasztását megkönnyítő és Kárpátalját népszerűsítő programot valósított meg a Könyvsziget Civil Szervezet. A Maradj itthon! program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a szülőföldünkön található lehetőségekre, legyen szó továbbtanulásról, szakmaválasztásról vagy munkalehetőségről.

A pályaválasztás egy nagyon fontos feladat a végzős diákok számára, amely több részből tevődhet össze. Egyrészt elengedhetetlen a diákok széles körű tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségekről, másrészt fontos mélyebben megismertetni őket a különböző szakmákkal. A Könyvsziget ezt figyelembe véve, a szakmák emberközi megismertetésére fektette a hangsúlyt, egy 51 perces pályaorientációs kisfilm segítségével. A kisfilmben 15 kárpátaljai szakember meséli el a munkájával kapcsolatos tapasztalatait. Az egyéni történetek felkelthetik a diákok érdeklődését valamely szakma iránt.

A videóanyaghoz egy nyomtatott kiadvány is készült, amellyel a szervezet szintén a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szeretné segíteni.

A szervezet munkáját nagyban nehezítette, hogy a hadiállapot bevezetése után az oktatási intézmények távoktatásra tértek át, és több iskola így zárta a tanévet is. Ennek ellenére a program tíz iskolában sikeresen megvalósult:

Bátyúi Líceum;

Bótrágyi Gimnázium;

Zápszonyi Gimnázium;

Papi Gimnázium;

Kaszonyi Arany János Líceum;

Jánosi Líceum;

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum;

Nagymuzsalyi Líceum;

Nagydobronyi Líceum;

Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium.

A komplex pályaorientációs programba közvetlenül közel 150 általános- és középiskolás diákot sikerült bevonniuk.

„Az iskolák látogatása mellett szerettünk volna egy pályaorientációs nyíltnapot is szervezni, amelyre különböző foglalkozási körű előadókat hívtunk volna meg. Sajnos ezt a karanténkorlátozások, majd a jelenlegi háborús helyzet nem tette lehetővé, így a lehetőségekhez alkalmazkodva úgy döntöttünk, hogy egy online videóanyaggal készülünk, melyet bármikor levetíthetünk. A program összeállításakor figyeltünk arra, hogy a legkülönfélébb szakmák képviselőit szólaltassuk meg és mutassuk be. Így találunk közöttük gyógyszerészt, pedagógust, mozdonyvezetőt, méhészt, de még vőfélyt is. A diákok számára készítettünk egy kiadványt is, mely a Milyen szakma illik hozzám? címet kapta” – számolt be róla Orosz Júlia, a Könyvsziget Civil Szervezet elnöke, a Maradj itthon! program koordinátora.

Majd hozzátette: „Bízunk benne, hogy az ismeretterjesztő anyag a diákok számára hasznos és érdekes volt. Összességében pozitív tapasztalatokkal zártuk a programot, a diákoktól és a tanároktól is számos pozitív visszajelzést kaptunk, amiből mi is tanulhatunk és fel tudjuk használni a jövőben, akár az ismeretterjesztő anyag fejlesztéséhez, bővítéséhez. Ezúton is szeretnénk megköszönni a pedagógusoknak az aktív közreműködést, iskoláknak pedig a lehetőséget és a segítőkész együttműködést”.

Az ismeretterjesztő kiadvány, a Momentum Doctorandus jóvoltából, online bárki számára elérhető a Kárpátaljai Tudományos Adatbankban: https://karpataljaiadatbank.com/konyvek/milyen-szakma-illik-hozzam/

A program a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

