Szeptembertől mintegy 400 ezer gyermek tanul távoktatásban Ukrajnában
Szeptember 1-jétől 3,5 millió gyermek tanul majd Ukrajnában, közülük 400 ezren továbbra is távoktatásban folytatják a tanulmányaikat.
Erről Nagyija Kuzmicsova, ukrán oktatási és tudományos miniszterhelyettes beszélt egy interjúban.
A miniszterhelyettes szerint a távoktatásban tanuló gyerekek túlnyomó többsége Harkiv, Donyeck, Herszin és Zaporizzsja megyében tartózkodik. Luhanszk megyében kizárólag távoktatásban zajlik majd az oktatás.