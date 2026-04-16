Színészképzést indítanak a Rákóczi Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház április 15-én együttműködési megállapodást írt alá.

A jelenlévőket Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora köszöntötte.

„A mai nap egyetemünk együttműködési megállapodást köt a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal, amelynek értelmében szeptembertől színészképzést indítunk. Ez azt jelenti, hogy egy gyakorlatorientált, ugyanakkor az elméleti alapokat sem nélkülöző képzés indul majd el, melynek házigazdája az egyetem Filológia Tanszéke lesz. Csordás László, a tanszék docense vállalta azt, hogy ő lesz a szakfelelős, és a képzésben nemcsak a Rákóczi Egyetem oktatói vesznek részt, hanem egyrészt a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói, másrészt gyakorló helyszínként a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház biztosít helyszínt”

– emelte ki.

Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója köszönetet mondott az egyetem vezetésének az együttműködés megkötéséért.

„Utoljára 1998-ban végzett magyar nyelvű színészosztály a Kijevi Színművészeti Főiskolán, így nem is kérdés, hogy szükség van utánpótlásra. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy a színész szakon tanuló diákokat minél hamarabb fogadjuk majd a színházunk berkeiben. Minél gyorsabban, minél eredményesebben be tudjuk őket építeni a színházban zajló munkába, hiszen a színházi és a háttérszakmához kapcsolódó munka specifikus. Igyekszünk a több mint 30 év alatt megszerzett tapasztalatainkat átadni a diákoknak, a folytonosságot ezáltal biztosítani”

– tette hozzá.

A köszöntőket követően Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, Csernicskó István rektor és Sin Edina igazgató aláírták az együttműködési megállapodást.

K. A.

