Számítástechnikai eszközökkel gazdagodott a Szolyvai 1. Sz. Középiskola

Jelentős technikai fejlesztésben részesült a Szolyvai 1. Számú Masaryk Középiskola. Az intézmény tíz számítógépet, kiegészítő technikai eszközöket, multimédiás panelt, valamint az oktatáshoz szükséges további felszereléseket kapott.

Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az adomány a cseh civil szervezetekkel folytatott aktív együttműködés eredménye.

A közlemény szerint az együttműködés 2025 októberében indult a „Csehszlovák Külföldi Szövetség” civil szervezettel, és a tervezett fejlesztések mára kézzelfogható eredményekké váltak. Az iskola vezetése külön köszönetet mondott a szervezet elnökének, Hanna Hlavackovának, valamint Roman Lenner mecénásnak a támogatásért.

Az adomány részeként az intézmény cseh nyelv tanulásához szükséges tankönyvekkel és segédanyagokkal, multimédiás panellel, tíz számítógéppel, internetes eszközökkel, két többfunkciós nyomtatóval, valamint irodaszerekkel gazdagodott. Emellett a támogatók a bútorokat és tisztítószereket is átadtak az iskolának.

Forrás: Szolyvai 1. Sz. Középiskola

Kárpátalja.ma