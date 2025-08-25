Tanfelszerelésekkel segít Kárpátalján a Katolikus Karitász
Háromszáz hátrányos helyzetű gyermeknek juttat el a Katolikus Karitász tanfelszerelést Kárpátalján a „Legyen öröm az iskolakezdés!” segélyakció keretében.
„A tanévkezdési támogatás a Katolikus Karitász országos „Legyen öröm az iskolakezdés!” segélyprogramjának része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. A szervezet számára különösen fontos, hogy a határon túli magyar közösségekben élő gyermekeket is támogassa ezekben a nehéz időkben”
– közölte a szervezet a Kárpátalja.ma-val.
Nagyszőlősön, a Perényi Zsigmond Középiskolában huszonkét iskolásnak adtak át személyesen iskolatáskákat és taneszközöket augusztus 25-én.
Nyibilevics Mónika igazgatónő az átadón megköszönte az anyaország segítségét.
– mondta.
Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász magyarországi igazgatója kiemelte, hogy
a szervezet „nemcsak egyszeri adománnyal, hanem hosszú távú jelenléttel és támogatással szeretne segíteni, hiszen a gyermekek a jövőnk, és minden lehetőséget megérdemelnek arra, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő értékeket.”
A „Legyen öröm az iskolakezdés!” akciót július végén indították el. Eddig több mint 1 500 gyermeknek könnyítették meg az új tanév elkezdését tanszerekkel és utalványokkal. Szeptember végéig háromezerre akarják ezt a számot emelni.
„A kezdeményezés nemcsak a tanévkezdést támogatja, hanem tehetséggondozó és fejlesztő programokkal, valamint ösztöndíjjellegű támogatással is motiválja a gyermekek kibontakozását és tanulmányi előmenetelét hazánkban” – írta közleményében a Karitász.
Fehér Ferenc, a kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója az átadó kapcsán visszaemlékezett arra, hogy gyermekként a nagymamája mellett volt önkéntes.
„Az akkor átélt élmények határozták meg a hivatásomat. Nagy öröm számunkra, hogy ma iskolatáskákkal, tanszerekkel támogathatjuk a gyerekeket, hiszen ők az elsők, akik most ebből részesülnek, de folytatjuk a programot más településeken is”
– jelentette ki.
A csomagokat a Szent Márton Karitász fogja szétosztani a napokban a hátrányos helyzetű magyar gyermekek között.
Fotók: Vermes Tibor