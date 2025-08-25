Tanfelszerelésekkel segít Kárpátalján a Katolikus Karitász

Háromszáz hátrányos helyzetű gyermeknek juttat el a Katolikus Karitász tanfelszerelést Kárpátalján a „Legyen öröm az iskolakezdés!” segélyakció keretében.

„A tanévkezdési támogatás a Katolikus Karitász országos „Legyen öröm az iskolakezdés!” segélyprogramjának része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. A szervezet számára különösen fontos, hogy a határon túli magyar közösségekben élő gyermekeket is támogassa ezekben a nehéz időkben”

– közölte a szervezet a Kárpátalja.ma-val.

Nagyszőlősön, a Perényi Zsigmond Középiskolában huszonkét iskolásnak adtak át személyesen iskolatáskákat és taneszközöket augusztus 25-én.

Nyibilevics Mónika igazgatónő az átadón megköszönte az anyaország segítségét.

„Ez az iskola a mi otthonunk, itt formálódik a jövőnk, itt lobog a múltunk és jelenünk. Amíg a Gondviselő szeretete önök által munkálkodik, addig nekünk, tanároknak és szülőknek is van erőnk a helytállásra. És van bizodalmunk abban, hogy a nagyszőlősi magyarságnak igenis van jövője itt, a szülőföldjén”

– mondta.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász magyarországi igazgatója kiemelte, hogy

a szervezet „nemcsak egyszeri adománnyal, hanem hosszú távú jelenléttel és támogatással szeretne segíteni, hiszen a gyermekek a jövőnk, és minden lehetőséget megérdemelnek arra, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő értékeket.”

A „Legyen öröm az iskolakezdés!” akciót július végén indították el. Eddig több mint 1 500 gyermeknek könnyítették meg az új tanév elkezdését tanszerekkel és utalványokkal. Szeptember végéig háromezerre akarják ezt a számot emelni.

„A kezdeményezés nemcsak a tanévkezdést támogatja, hanem tehetséggondozó és fejlesztő programokkal, valamint ösztöndíjjellegű támogatással is motiválja a gyermekek kibontakozását és tanulmányi előmenetelét hazánkban” – írta közleményében a Karitász.

Fehér Ferenc, a kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója az átadó kapcsán visszaemlékezett arra, hogy gyermekként a nagymamája mellett volt önkéntes.

„Az akkor átélt élmények határozták meg a hivatásomat. Nagy öröm számunkra, hogy ma iskolatáskákkal, tanszerekkel támogathatjuk a gyerekeket, hiszen ők az elsők, akik most ebből részesülnek, de folytatjuk a programot más településeken is”

– jelentette ki.

A csomagokat a Szent Márton Karitász fogja szétosztani a napokban a hátrányos helyzetű magyar gyermekek között.

Kárpátalja.ma

Fotók: Vermes Tibor