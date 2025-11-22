Továbbképzésen vettek részt a 20 Genius Kézilabda Tehetségpont edzői

2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a Magyar Kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre teljes kárpátaljai lefedettséggel. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkban.

A 2025–2026-os tanév 808 fővel, 52 csapattal indult, jelenleg is ennyi fővel zajlanak az edzések.

Jelentkezettek száma tehetségpontonként S.sz. Jelentkezettek száma Oktatók száma Csoport száma 1. 15 1 1 2. 18 1 1 3. 37 2 1 2 4. 15 2 1 5. 61 1 4 6. 65 1 4 7. 132 5 2 3 3 8. 12 1 1 9. 28 1 2 10. 29 1 2 11. 19 1 1 12. 14 1 1 13. 49 1 3 14. 34 1 1 1 15. 43 1 3 16. 27 1 2 17. 51 1 2 2 18. 84 2 3 1 19. 65 2 4 20. 10 1 1 808 26 52

Ahhoz, hogy az ifjú kézilabdatehetségek minél magasabb színvonalú edzések során fejlődjenek, a Tehetségpontok edzői rendszeresen továbbképzésen vesznek részt. Igy 2025. november 22-23-án a Rákóczi Egyetem bázisán a 20 Kézilabda Tehetségpont testnevelői ismét továbbképzésre jöttek össze, ahol elméleti és gyakorlati foglalkozásokra került sor, amelyet elismert szakemberek tartottak:

Horváth László – a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás szakmai vezetője;

Varga József – a Magyar Kézilabda Szövetség Képzőközpont edzője;

Martinovics Ferenc – a Debreceni Sportiskola edzője.

A továbbképzés hivatalos megnyitóját november 22-én megtisztelte jelenlétével Csizmár János – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese.

A program 2025. november 22-én, szombat reggel kezdődött a III. Rákóczi Genius Kupa megbeszélésével.

A nap első előadását Horváth László, a MKSZ utánpótlás szakmai vezetője tartotta, aki a motiváció szerepére hívta fel a figyelmet az edzésmunkában és a tehetséggondozásban. Kiemelte, hogy a fiatal sportolók fejlődésének egyik alapfeltétele a megfelelő értékalapú nevelés és a hosszú távú szemlélet kialakítása.

Ezt követően a program gyakorlati elemei kerültek előtérbe. Martinovics Ferenc, a Debreceni Sportiskola edzője a sérülésmegelőzés, mobilizáció és flexibilitás témakörében mutatott be gyakorlatokat U14-es korosztály számára. Külön hangsúlyt kapott az izomegyensúly megtartása és a helyes bemelegítés szerepe a sportolói pályafutás meghosszabbításában.

A délutáni szekcióban a figyelem, a koncentráció és a döntéshozatali helyzetek fejlesztése került fókuszba Varga József, az MKSZ képzőközponti edzőjének vezetésével. A gyakorlati bemutató során a játékhelyzetek gyors felismerésének, a reakcióidő csökkentésének és a tudatos játéképítésnek a fontosságát hangsúlyozták.

A nap további részében ismét Horváth László tartott bemutatót, ezúttal a küzdő gyakorlatok és a védekezés technikai-taktikai alapjai témakörében. A gyakorlati példák arra világítottak rá, hogyan lehet a játékosokat a test-test elleni ütközésekben magabiztosabbá és hatékonyabbá tenni.

A záró gyakorlati egységekben Varga József, az MKSZ képzőközpont edzője, az átadások és kapura lövések leggyakoribb technikai hibáit elemezte, majd Martinovics Ferenc az erőfejlesztés kézilabdapályán alkalmazható módszereit mutatta be. Mindkét szekció közös pontja az volt, hogy a fejlesztés csak tudatos, aprólékos és fokozatos munkával valósítható meg.

A foglalkozásokon három csoportban vettek részt a Beregszászi 2. számú Kézilabda Tehetségpont növendékei. Képviseletüket erősítette a GENIUS Kézilabda Tehetségpont válogatott csapata is, amely a 2024-es tanévben elnyerte az V. Hajdú Kézilabda Utánpótlástorna első helyezését. A szakmai programok során a résztvevők különböző képességfejlesztő és technikai feladatokon dolgoztak, melyek célja a játéktudás és a taktikai gondolkodás fejlesztése volt. A hétvégi workshop ugyanakkor nem csupán a sportági fejlődést szolgálta: fontos közösségépítő szerepet is betöltött. A közös gyakorlás, az együtt átélt élmények és a csapatmunkára épülő feladatok hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatal kézilabdázók tudatosabban, egymásra figyelve, valódi közösségként lépjenek pályára a jövőben.

A program során nagy hangsúlyt kapott a határokon átívelő sportkapcsolatok jelentősége, a kézilabda közösségépítő ereje a kárpátaljai magyar fiatalok körében.

A 20 Tehetségpontban, az alábbi korcsoportokban és létszámmal zajlanak továbbra is az edzések:

A 20 Tehetségpont korcsoportok, valamint tehetségpontok szerinti bontása Korcsoportok Összesen S.sz. Tehetségpont megnevezése U8-9 (3-4. osztály) U10-11 (5-6. osztály) U12-13 (7-8. osztály) U14 (9. osztály) U15 (10. osztály) U16 (11. osztály) U17+ (Szakgim.) 1. Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont 2 11 2 0 0 0 0 15 2. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 18 0 0 0 0 0 0 18 3. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 0 12 25 0 0 0 0 37 4. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+) 0 0 0 0 11 2 2 15 5. Csepei Kézilabda Tehetségpont 12 20 17 12 0 0 0 61 6. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 17 15 15 18 0 0 0 65 7. Huszti Kézilabda Tehetségpont 45 47 27 13 0 0 0 132 8. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 0 12 0 0 0 0 0 12 9. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 0 11 17 0 0 0 0 28 10. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 7 6 14 2 0 0 0 29 11. Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont 3 5 7 3 1 0 0 19 12. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 0 0 5 0 7 2 0 14 13. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 12 22 0 0 12 3 0 49 14. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 0 0 17 17 0 0 0 34 15. Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont 0 15 28 0 0 0 0 43 16. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 0 15 0 7 5 0 0 27 17. Técsői Kézilabda Tehetségpont 14 12 13 12 0 0 0 51 18. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 22 24 38 0 0 0 0 84 19. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 18 8 22 9 8 0 0 65 20. Viski Kézilabda Tehetségpont 0 10 0 0 0 0 0 10 Összesen 170 245 247 93 44 7 2 808

Fiú, lány és vegyes csoportok lettek kialakítva:

Csoport Csoport száma Lány 12 Fiú 14 Vegyes 26 Összesen: 52

Összesen 364 lány és 444 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban:

20 Genius Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása Korcsoportok: Fiú Lány U8-9 (3-4. osztály) 72 98 U10-11 (5-6. osztály) 151 94 U12-13 (7-8. osztály) 120 127 U14 (9. osztály) 62 31 U15 (10. osztály) 33 11 U16 (11. osztály) 4 3 U17+ (Szakgimnázium) 2 0 Összesen: 444 364

A jelentkezettek között vannak, akik már negyedik éve vesznek részt az edzéseken, de sokan csatlakoztak első alkalommal a programhoz.

Hányadik alkalommal jelentkezett Fő 1 435 2 181 3 110 4 82 Összesen 808

A Kézilabda Tehetséggondozó program megvalósulását a Magyar Kormány és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója