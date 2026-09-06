Újabb 15 földalatti iskola nyílt meg Ukrajnában

Újabb 15 földalatti iskola és korszerűsített óvóhely kezdte meg működését Ukrajna általános és középiskoláiban. Az új létesítményeknek köszönhetően több mint 5000 diák számára válik lehetővé a biztonságos jelenléti oktatás.

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint az új és felújított óvóhelyek összesen 4980 férőhelyet biztosítanak Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Odessza, Szumi, Harkiv és Csernyihiv megyében. Az érintett intézményekben összesen 5282 tanuló folytatja tanulmányait. A létesítmények jelentős része magas vagy rendkívül magas biztonsági kockázatú területeken található.

2026-ban az állam 5 milliárd hrivnya támogatást különített el az oktatási intézmények óvóhelyeinek kialakítására. A forrásokat új védelmi létesítmények építésére, rekonstrukciójára és felújítására, valamint a korábban megkezdett projektek befejezésére fordítják.

Az idei finanszírozás 22 megye 113 óvóhelyét érinti, elsőbbséget biztosítva a magas és rendkívül magas biztonsági kockázatú közösségeknek.

Az elmúlt négy évben, 2023 és 2026 között, az állami költségvetésből csaknem 20 milliárd hrivnyát fordítottak az oktatási intézmények óvóhelyeinek kialakítására. A beruházások célja, hogy új védelmi létesítmények építésével és a meglévők korszerűsítésével megteremtsék a jelenléti oktatás biztonságos feltételeit.

Az óvóhelyek építését és felújítását a helyi közösségek végzik. A projektek finanszírozásához az Európai Unió Ukraine Facility programja, valamint a Világbankkal közös LEARN oktatási program is hozzájárul.

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