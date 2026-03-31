V. Kockás Kotuliliom Túra

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Biológia és Kémia-, valamint Földrajz és Turizmus Tanszékével együttműködve Dr. Kohut Erzsébet szakmai irányításával 10. alkalommal kerültek megrendezésre a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék. A tehetséggondozó hétvégék célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyekre való felkészítés, valamint a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése, bővítése.

A foglalkozásokra az előző évekhez hasonlóan idén is névre szóló meghívót kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent Györgyi Albert kémia- (7. osztály), Margittai Antal biológia (6-7. osztály) és természetrajz- földrajz (6-7. osztály) versenyek legjobb eredményeket elért helyezettjei, akik már korábban is bizonyították a kémia, biológia és földrajz iránti szeretetüket. A meghívottakból összesen 21 tanuló (8 biológia, 7 kémia, 7 földrajz) élt a lehetőséggel, akikkel a hétvégék folyamán összesen 24 szakképzett pedagógus foglalkozott.

A Tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék záróakkordjaként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Biológia és Kémia Tanszéke 2026. március 31-én ötödik alkalommal szervezte meg a Kockás Kotuliliom ismeretterjesztő túrát a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén. A túrán a Kárpátaljai Magyar Líceum, illetve a Biológia és Kémia Tanszék oktatói és hallgatói, valamint a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéken résztvevő tanulók vettek részt. A túra résztvevőihez csatlakozott a Nagydobronyi Erdei Iskola csapata is. A programban összesen 10 tanuló és 6 oktató vett részt.

A túra elején központilag szervezett járművekkel a diákok és oktatók kiutaztak az Egyetem Erdei Iskola és Kutatóbázisára. Ezt követően a közeli Szernye-csatorna partjához sétáltak el, amelynek túlpartján terül el a különleges élővilággal rendelkező Masonca rét. A csatornán kenu segítségével jutottak át a résztvevők, akik hamarosan elérkeztek a különleges látványt nyújtó ártéri réthez. A gyep növényvilágának egyik leglátványosabb faja a tavasszal virágzó, fokozottan védett kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris), melyet Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék vezetője mutatott be a résztvevőknek. A természet felfedezése során növényszámlálást végeztek és fényképeket készítettek, dokumentálva megfigyeléseiket. Ezt követően interaktív feladatokat oldottak meg az Erdei Iskola területén. A résztvevők számos új ismerettel, élménnyel és tapasztalattal gazdagodva térhettek haza.

A túrán résztvevők étkeztetését és utaztatását a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványon keresztül a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

