Veszélyben az oktatás: alacsony bérek miatt hagyják el a pályát a fiatal pedagógusok

A fiatal pedagógusok fizetése Ukrajnában alig haladja meg a 9 ezer hrivnyát – figyelmeztet a parlamenti bizottság elnöke

Még a pótlékokkal együtt sem éri el a tanárok fizetése az országos átlagot – a fiatal pedagógusok pedig alig 8–9 ezer hrivnyát keresnek.

Erre hívta fel a figyelmet Szerhij Babak, az Ukrán Legfelsőbb Tanács oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke.

„A tanári fizetések Ukrajnában a legalacsonyabbak között vannak”

Babak a Telegram-csatornáján közölte, hogy a tanárok bére jelenleg mindössze az országos átlagkereset 60–70 százalékát teszi ki, míg az európai országokban ez az arány 100–110 százalék.

„A pedagógusok átlagbére – még a különféle pótlékokkal és juttatásokkal együtt is – 14–16 ezer hrivnya, miközben az országos átlagfizetés augusztusban elérte a 26 ezer hrivnyát” – írta Babak.

A fiatal tanárok helyzete ennél is nehezebb: státusz, kategória és munkatapasztalat nélkül egy kezdő pedagógus alig 8–9 ezer hrivnyát visz haza.

„Ilyen körülmények között a motiváció kérdése szinte értelmét veszti” – tette hozzá a bizottsági elnök.

Babak szerint a legtöbb fiatal tanár nem várja meg, amíg évek alatt összegyűjti a szolgálati időt és a magasabb besorolást, hanem inkább más, jobban fizető munka után néz.

„Pontosan ez történik most Ukrajnában” – hangsúlyozta.

A képviselő szerint a pedagógusoknak legalább 19–28 ezer hrivnya nettó fizetést kellene kapniuk ahhoz, hogy a tanári pálya ismét vonzó legyen a fiatalok számára.

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium adatai szerint a 2024–2025-ös tanévben jelentős tanárhiány tapasztalható.

A legtöbb üres állás az angol nyelv, informatika és matematika területén van, de sok helyen keresnek ukrán nyelv és irodalom, testnevelés, történelem és fizika szakos tanárokat is.

A szaktárca adatai szerint az üres állások száma így alakult:

idegen nyelvek – 267,9,

informatika – 149,0,

matematika – 130,9,

ukrán nyelv és irodalom – 111,9,

testnevelés – 99,5,

történelem – 72,9,

fizika – 68,9 betöltetlen állás.

Az elmúlt tíz évben drámaian visszaesett a 30 év alatti tanárok száma – derül ki Babak friss közléséből.

Míg tíz éve még 48 953 fiatal tanár dolgozott Ukrajnában, 2025-re ez a szám 22 045-re csökkent, vagyis több mint a felére esett vissza.

A 30–40 év közöttiek száma is 20 százalékkal mérséklődött, miközben a 60 év felettiek aránya enyhén nőtt.

Andrij Pavlovszkij, szociálpolitikai szakértő és volt parlamenti képviselő a Dzerkalo Tizsnya című lapban írt elemzésében arról számolt be, hogy a háború kitörése óta mintegy 40 ezer tanár hagyta el a pályát.

Az alacsony fizetés és az érzelmi túlterheltség miatt sokan váltanak szakmát, vagy külföldre költöznek.

Egy, a Deloitte és az OECD közreműködésével készült nemzetközi kutatás szerint, az ukrán tanárok több mint fele a bérszintet tartja a legnagyobb problémának.

A megkérdezett pedagógusok 37 százaléka beszélt a társadalmi megbecsülés hiányáról, míg 30 százalékuk az érzelmi kiégést nevezte a pálya legnagyobb kihívásának.

A felmérés szerint csupán minden ötödik ukrán gondolja úgy, hogy a tanárok méltányos fizetést kapnak.

A számok és nyilatkozatok egyértelműen jelzik: az ukrán oktatási rendszer súlyos humánerőforrás-válsággal küzd.

Ha a bérek nem közelítik meg a megélhetéshez szükséges szintet, az elvándorlás tovább növekedhet – ami már most is komolyan veszélyezteti az ország oktatásának jövőjét.

