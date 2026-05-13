76 éve rendezték az első Formula–1-es futamot

1950. május 13-án, éppen 76 éve rendezték meg az első hivatalos Formula–1-es világbajnoki futamot az angliai Silverstone-i versenypályán. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szervezett eseményen 21 pilóta állt rajthoz, köztük olyan nevek, mint Juan Manuel Fangio és Luigi Fagioli.

A futamot végül az olasz Giuseppe Farina nyerte meg egy Alfa Romeo volánja mögött, ezzel ő lett a sportág történetének első futamgyőztese és világbajnoka is az év végén. A versenyen jelen volt VI. György király és Erzsébet királyné is, ami kiemelt rangot adott az eseménynek.

Az azóta eltelt évtizedekben a Formula–1 a világ egyik legnézettebb sportágává vált, ahol a technológia és az emberi teljesítmény határait feszegetik.

Felhasznált források: Formula1.com, FIA.com

