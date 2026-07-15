A Baník Ostravához került kölcsönbe a Dinamo Kijev védője

A cseh élvonalban szereplő Baník Ostrava hivatalosan is bejelentette Makszim Djacsuk szerződtetését. A 22 éves középhátvéd a Dinamo Kijevtől érkezett egyéves kölcsönszerződéssel, amely vételi opciót is tartalmaz.

Djacsuk a Dinamo Kijev saját nevelésű játékosa, 2020 óta tartozik a fővárosi klub kötelékébe. A 2024/2025-ös idényben ukrán bajnoki címet ünnepelhetett a kijeviekkel. Korábban kölcsönben az Olekszandrija, valamint a lengyel Lechia Gdańsk együttesében is szerepelt.

A legutóbbi szezonban a Lechia színeiben 28 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott.

A játékos elmondta, hogy amint ügynöke tájékoztatta a Baník érdeklődéséről, azonnal felkeltette az érdeklődését a lehetőség. Mint fogalmazott, utánanézett a klub történetének, amely négyszer nyerte meg a cseh bajnokságot és ötször hódította el a kupát. Emellett nagy hatással voltak rá a stadionban uralkodó hangulatról készült felvételek is.

„Nagyon várom ezt az új kihívást, és megígérhetem, hogy a pályán mindig mindent megteszek a csapat sikeréért” – idézte új játékosát a Baník Ostrava.

Kárpátalja.ma

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