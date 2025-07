A Chelsea a PSG-t legyőzve megnyerte a klubvilágbajnokságot

A Chelsea nyerte az első, 32 csapatosra bővített labdarúgó-klubvilágbajnokságot, mivel vasárnap a New York-i döntőben 3-0-ra legyőzte a Paris Saint-Germain együttesét.

A Konferencia-liga idei győztese Cole Palmer duplájával és az ő gólpasszából eredményes Joao Pedro találatával már a szünetig háromgólos előnyre tett szert, így jószerivel 45 perc alatt eldöntötte az összecsapást a párizsi riválissal szemben, amely azzal a céllal játszott, hogy a Bajnokok Ligája, a francia bajnokság, kupa és szuperkupa után idénybeli ötödik trófeáját is begyűjtse.

A második félidőben már nem született gól, így az angol gárda 2022 után másodjára diadalmaskodott a klubvilágbajnokságon, melyen sorozatban 13. alkalommal európai csapat győzött.

Klubvilágbajnokság, döntő:

Chelsea (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 3-0 (3-0)

gólszerzők: Palmer (22., 30.), Joao Pedro (43.)

piros lap: Neves (85.)

sárga lap: Neto (35.), Caicedo (36.), Gusto (40.), Colwill (82.), illetve Dembele (87.), Mendes (94.)

Chelsea:

Sanchez – Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella – James (Dewsbury-Hall, 77.), Caicedo – Palmer, Fernandez (Andrey Santos, 61.), Neto (Nkunku, 77.) – Joao Pedro (Delap, 67.)

Paris Saint-Germain:

Donnarumma – Hakimi (Ramos, 73.), Marquinhos, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz (Zaire-Emery, 73.) – Doue (Mayulu, 73.), Dembele, Kvarachelia (Barcola, 58.)

Az egy hónapon át tartó esemény fináléját megelőzően Robbie Williams is énekelt a helyszínen, ahogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is megtekintette a döntőt aNew York-i – pontosabban East Rutherford-i – MetLife Stadionban, ahol helyet foglalt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke is.

A Chelsea már az első percekben veszélyes támadásokkal jelezte, nem elégszik meg a másodhegedűs szerepével és nem asszisztál az esélyesebbnek tartott ellenfél „söpréséhez”, azaz hogy minden lehetséges trófeát bezsebeljen az idényben. A legközelebb Palmer járt a gólhoz, és csupán centikkel tévesztette el a jobb felső sarkot. Negyedóra elteltével magához ragadta a kezdeményezést a PSG, egy ízben Cucurella mentett hatalmasat, másik alkalommal pedig Sanchez védett remekül. Amíg a franciák a megszokott dinamikus és kombinatív játékukra alapoztak, addig az angolok mélységi indításokkal igyekeztek az ellenfél védelme mögé kerülni, ami rendre sikerült is. Éppen egy akció végén a kiugratott Gusto passzolt Palmerhez, aki okosan és precízen csavart a jobb alsó sarokba. Nyolc perccel később az angol válogatott játékos egy újabb tért ölelő indítás után lemásolta előző lövését. A kétgólos hátrány érezhetően megtörte a francia csapat lendületét, így egyértelműen a Chelsea akarata érvényesült, amely a szünet előtt még egy pazar góllal sokkolta az ellenfelét, ekkor Palmer előkészítőként jeleskedett, a befejező pedig a Brightontól frissen igazolt Joao Pedro volt.

A félidei show miatt a megszokott negyedóránál hosszabb szünetet követően nagy lendülettel kezdett BL-címvédő, ez pedig helyzetekben is megnyilvánult, de Kvarachelia lövését üggyel-bajjal, Dembele próbálkozását viszont óriási bravúrral hárította Sanchez. A Chelsea a magabiztos előnye birtokában gyors ellentámadásokra rendezkedett be, de minimális kockázatot sem vállalt, így kevésbé volt veszélyes, mint az első játékrészben. Az idő múlásával alább hagyott a PSG lelkesedése, egyre hitehagyottabbá vált, a csereként beállt Delap pedig közben új lendületet adott a Chelsea támadásainak, azonban a csatár mindkét ziccerét kivédte párizsiak olasz Európa-bajnoka, Donnarumma. A hajrában már csak egy kiállítás okozott izgalmat, mivel a játékvezető – a videobíró segítségével – hajhúzásért piros lapot mutatott fel a párizsiak középpályásának, Nevesnek. Ettől csak még paprikásabbá vált a hangulat a pályán, a hosszabbítás már csak a durvaságokról szólt, a játékosok még a lefújás után is percekig acsarkodtak egymással, lassan nyugodtak le a kedélyek.

Kiemelt kép: A klubvilágbajnokságon győztes Chelsea a döntőben ünneplés közben 2025. július 13-án. (Fotó: Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

