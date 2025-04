A Ferencváros 7–0-s kiütéssel taszította kieső helyre a Nyíregyházát

A Ferencvárosi TC Alekszandar Pesics duplájával és Matheus Saldanha találatával már a 35. percben 3–0-ra vezetett hazai pályán a Nyíregyháza Spartacus FC ellen. A második félidőben Saldanha is megszerezte második gólját, majd a két gólpasszt kiosztó Tóth Alex és Lenny Joseph is eredményes volt, végül a csereként beálló Varga Barnabás állította be a 7–0-s végeredményt az OTP Bank Liga 28. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.



A Ferencváros az első támadásából – Keresztes hibáját kihasználva – gólt szerzett Pesics fejesével, így rögtön hátrányba került a szorult helyzetben lévő Nyíregyháza. Ezt követően kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de a zöld-fehérek a második lehetőségüket is gólra váltották Saldanha révén. A játék képe az első félidő második felében sem változott, a vendégeknek még kapura lövési kísérletük sem volt, miközben a Ferencváros remek helyzetkihasználásának köszönhetően tovább növelte az előnyét, ráadásul Pesics látványosan mozdulattal volt eredményes, ugyanis Saldanha középre gurítása után a háta mögött belsővel húzta a kapuba a labdát.

A Nyíregyháza vezetőedzője hiába próbálta a szünetben kettős cserével frissíteni csapatát, a térfélcserét követően még egyértelműbb fölénybe kerültek a fővárosiak, akik ekkor már játszi könnyedséggel dolgozták ki a helyzeteket, így Pesic után Saldanha is duplázott, majd két gólpassza után megszerezte pályafutása első NB I-es gólját Tóth Alex is. A hátralévő bő félórában már csak a különbség volt kérdéses, az utolsó tíz percben még az egyaránt csereként beállt Joseph és Varga Barnabás is bevette a nyíregyházi kaput, így alakult ki a 7–0-s végeredmény. A Ferencváros a bajnokságban legutóbb 2019. március 2-án, a Diósgyőri VTK ellen győzött 7–0-ra, a Szparinak pedig ez volt történelme legsúlyosabb veresége a magyar élvonalban.

Az immár nyolc kör óta veretlen zöld-fehérek a közvetlen riválisok egymás elleni döntetlenjét kihasználva a második helyezett Puskás Akadémiával szemben három, míg a harmadik Paks előtt négy pontra növelték az előnyüket.

A vendégek a vereségükkel – és a Debrecen szombati sikerével – visszacsúsztak a kiesést jelentő 11. helyre. A nyírségiek kispadján Szabó István a második meccsén az első kudarcát könyvelhette el.

OTP Bank Liga, 28. forduló

április 19., szombat

Debreceni VSC – Zalaegerszegi TE FC 4–3

Diósgyőri VTK – ETO FC Győr 2–4

Paksi FC – Puskás Akadémia FC 2–2

április 20., vasárnap

Fehérvár FC–MTK Budapest 1–1

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–0

április 21., hétfő

18.30: Kecskeméti TE–Újpest FC

