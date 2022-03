A Fradi a Kisvárdát, az Újpest a Puskás Akadémiát győzte le

A magyar labdarúgó NB I 23. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros hátrányból fordítva 2:1-re legyőzte odahaza a Kisvárdát, ezzel megerősítette első helyét a tabellán. Elmozdult a kiesőzónából az Újpest FC csapata, akik a második helyen álló Puskás Akadémia ellen arattak bravúros győzelmet, míg a MOL Fehérvár elszenvedte hatodik bajnoki vereségét is zsinórban, így lassan a kiesés ellen kell küzdenie a tavalyi bajnokság bronzérmesének.

A kiesési helyosztón a Gyirmót FC Győr 1:1-re végzett a vendég MTK Budapesttel az NB I 23. fordulójának nyitó mérkőzésén. A hazaiak védője, Szegi Vince volt a meccs kulcsszereplője: gólt lőtt, egy nagyot mentett, majd a ráadásban második sárgával kiállították az ellentétes félidők mérkőzésén. A Paks-Mezőkövesd találkozón Ádám Martin az első félidő hosszabbításában szerzett büntetőből találatot, majd a folytatásban még egyet lőtt a remek formában futballozó támadó. A paksiak ezután még két gólt szereztek, és 4:0-ra megverték a Mezőkövesdet. A tolnai zöld-fehéreknél hiányzott a keretből az aknaszlatinai Tamás Olivér, aki a Kazincbarcika elleni kupameccsen sérült meg. A mezőkövesdiek vereségükkel nagyon közel kerültek a kiesőhelyhez.

Nagy Dominik és Batik Bence góljaival már 2:0-ra is vezetett a Budapest Honvéd a Debreceni VSC ellen, amikor a korábbi kispesti Ugrai Rolandúgy lőtte ki a bal felső sarkot, mint a novemberi meccsen (2:1). Két perccel később Babunszki egyenlített (2:2), de a három pontot így is a fővárosiak gyűjtötték be: előbb Marko Petkovics, majd Boubacar Traorévolt eredményes, lezárva a mérkőzést. A kiesés elleni harc továbbra is éles, a Honvéd győzelmével megelőzte a Debrecent (4:2). A hazaiaknál a Minaji FC-től igazolt Petruszenko 72 percig volt a pályán.

Folytatta remek sorozatát az Újpest, illetve rossz sorozatát a Puskás Akadémia. Bár az ukrán Artem Favorov szépségdíjas szabadrúgásgóljával vezetést szereztek a vendégek, az újpestiek előbb Zivzivadze góljával egyenlítettek, majd Branko Pauljevics lőtt ballal fantasztikus gólt, remekül csavarva a jobb felső sarokba. A lila-fehérek a 23. fordulóban hazai pályán 2:1-re nyertek a felcsútiak ellen, így elmozdultak a kieső helyről, és felugrottak a nyolcadik pozícióba. Folytatódott a MOL Fehérvár rémes sorozata is, hiszen egymás után a hatodik bajnokijukat bukták el, ezúttal idegenben, a Zalaegerszeg ellen. A ZTE Huszti 12. percben szerzett találatával szerezte meg a vezetést, amit a 83. percben Koszta duplázott meg büntetőből (2:0). A zalaiak győzelmükkel már az ötödik helyen állnak, és egy pontra feljöttek a Paksra.

Az FTC–Kisvárda mérkőzés 31. percében furcsa körülmények között megítélt büntetőből szereztek vezetést a vendégek: Claudiu Bumba a kapu bal oldalába lőtte a labdát, Dibusz Dénes hiába kapta el az irányt, a lövés pontos volt (0:1). Ezen kívül a vendégeknek több veszélyes gólhelyzete is volt, de Dibusz mindegyik esetben a helyén volt, és megmentette csapatát a góltól. Csercseszov mester a második játékrész elején védekező középpályás helyére támadót hozott be, a támadósor csúcsára pedig Bassey helyére érkezett Franck Boli, aki rövid időn belül egyenlített is (1:1). Hiába húzta az időt a Kisvárda, és hiába nem kapott büntetőt az FTC ugyanolyan kezezésért, amiért a másik oldalon, a vendégen igen, Tokmac Nguen a lefújás előtti pillanatokban higgadtan használta ki az adódó lehetőséget, és megszerezte csapata győztes gólját (2:1).

A bajnokság állása:

1. Ferencvárosi TC 14 4 5 39–19 46 2. Puskás Akadémia 12 5 6 31–25 41 3. Kisvárda 11 8 4 38–24 41 4. Paksi FC 10 4 9 60–46 34 5. Zalaegerszegi TE 9 6 8 33–39 33 6. MOL Fehérvár 8 5 10 28–31 29 7. Budapest Honvéd 8 4 11 39–39 28 8. Debreceni VSC 7 7 9 38–38 28 9. Újpest FC 7 6 10 31–35 27 10. Mezőkövesd 7 6 10 26–38 27 11. Gyirmót FC Győr 6 7 10 24–33 25 12. MTK Budapest 5 6 12 17–37 21

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma