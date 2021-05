A Nagyszőlősi FC helyre tette az eddig veretlen újoncot

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság 3. fordulója után két együttes is megtartotta százszázalékos mérlegét: a Huszti FC a Rahói Kárpátit, a Nagyszőlősi FC pedig a Felsődomonyai Medeát intézte el. A másodosztály keleti csoportjában sima győzelmet aratott hazai pályán a Viski FC, és az Aknaszlatinai Máramarosnak is sikerült otthon tartania a három pontot. A nyugati csoportban folytatta menetelését az Iványi Kalász, akik Alsókaraszlót (Zariccsát) ütötték ki idegenben 5:1-re. Az Ung-vidéki rangadón a Kincsesi Sólyom 6:3-ra múlta felül idegenben Nevicke együttesét.

Megszerezte második győzelmét a megyei labdarúgó-bajnokság bajnoki címéért hajtó Nagyszőlősi FC, akik Mihajlo Csedrik, Mihajlo Repljuk és Robert Szmokorovszkij góljaival már az összecsapás 60. percében 3:0-ra vezettek az újonc Medea ellen. A 63. percben Eduard Ruszin szépíteni tudott (3:1), de Vaszil Kovtun a 80. percben beállította a 4:1-es végeredményt. Az ugocsai együttes ezzel továbbra is hibátlan, de mivel van egy elhalasztott mérkőzésük a pont nélkül álló Ungvári Sportiskola ellen, egyelőre a tabella második helyén állnak. Az éllovas jelenleg a Huszti FC gárdája, akik harmadszor is nyerni tudtak. A máramarosiak ezúttal a Rahói Kárpátit fektették két vállra, és gyűjtötték be 3:0-s győzelmükkel az újabb három pontot. A tabella harmadik helyén álló Irhóci FC az Ungvári Sportiskola 4:1-es legyőzésével szerezte meg második győzelmét. A Polenai FC – Ilosvai Buzsora találkozót a hazaiak kérésére későbbi időpontra halasztották.

A Viski FC 3:0-ra legyőzte a Nagybocskói Jalinkát, így sikerült megőrizniük veretlenségüket. Az Aknaszlatinai Máramaros 3:1-es győzelmet aratott hazai pályán a Taracvízi Avangard ellen, aminek köszönhetően a tabella második helyén állnak, bár a fordulóban szabadnapos Técsői FC, és a viskiek is egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak az újoncnál. A Téli Kupa ezüstérmese, a Kökényesi FC (Ternovo) javítani tudott mérlegén, mivel 4:0-ra kiütötte idegenben a Dombói Kárpátit, amivel a tabella élére ugrott. Érdekes eredmény született a nyugati csoport egyik mérkőzésén, amelyen a Kincsesi Sólyom 6:3-ra győzött a Nevicke vendégeként. A címvédő Iványi Kalász harmadik győzelmét is bezsebelte, miután 5:1-re nyertek Alsókaraszlón. A Munkácsi járási gárda 15 rúgott góljával és 9 pontjával magabiztosan vezeti a nyugati csoport tabelláját, megelőzve a 7 pontot gyűjtő Alsókerepeci FC-t, akik 2:2-es döntetlent értek el a Nagycsongovai FC (Borzsavszke) vendégeként.

Megyei bajnokság, 3. forduló, zárójelben az ifik:

Nagyszőlősi FC – Felsődomonyai Medea (Onokivci) 4:1 (0:0)

Huszti FC – Rahói Kárpáti 3:0 (1:1)

Irhóci FC (Vilhivci) – Ungvári Sportiskola 4:1 (0:3)

Megyei másodosztályú bajnokság, 3. forduló, keleti csoport:

Viski FC – Nagybocskói Jalinka 3:0 (3:4)

Dombói Kárpáti – Kökényesi FC (Ternovo) 0:4 (3:0)

Aknaszlatinai Máramaros – Taracvízi Avangard (Tereszva) 3:1 (1:1)

Kőrösmezei Hóvár (Hoverla Jaszinya) – Úrmezei FC (Ruszke Pole) 1:0 (2:0)

Nyugati csoport:

Perecsenyi Vegyész – Nagybereznai FC 1:2 (6:0)

Nagycsongovai FC (Borzsavszke) – Alsókerepeci FC 2:2 (4:2)

Alsókaraszlói FC (Zariccsa) – Iványi Kalász 1:5 (3:4)

Nevickei vár FC – Kincsesi Sólyom 3:6 (2:7)

Dolhai Borzsa – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) 2:0 (2:0)

