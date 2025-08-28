A negyedosztályú Grimsby Town tizenegyespárbaj végén búcsúztatta a Manchester Unitedet

A negyedosztályú Grimsby 11-esekkel kiverte a Manchester Unitedet az Angol Ligakupából, a hazaiaknál Turi Géza Dávid is értékesítette a büntetőjét.

Négy mérkőzést rendeztek szerdán az Angol Ligakupában, melyek közül három találkozón is magabiztosan jutott tovább az élvonalbeli csapat. Az egyetlen kivétel a Manchester United, melyet a negyedosztályú Grimsby 11-esekkel ejtett ki.

A bajnokságban eddig egy döntetlennel és egy vereséggel álló manchesteriek az első félóra végén már kétgólos hátrányban voltak, és csak a 75. percben sikerült szépíteniük, majd egy szögletet követően Maguire a 89. percben mentette meg csapatát a rendes játékidős vereségtől.

Mivel a Ligakupában nincs hosszabbítás, így azonnal jöhettek a 11-esek. Az MU már az első öt-öt lövés után eldönthette volna a továbbjutást, miután egy Grimsby-játékos rontott a harmadik körben, de Cunha kihagyta az ötödik büntetőt. Így végül egészen a 13. körig kellett várni, amikor a találkozón gólt szerző Mbeumo a felső lécet találta el, így csapata kiesett.

A találkozó után Ruben Amorim a manchesteriek mestere bocsánatot kért a szurkolóktól, miközben a Grimsby szurkolói már a kirúgásáról énekeltek.

A Grimsbyben a 64. percben lépett pályára Turi Géza Dávid, aki a hetedik körben értékesítette a maga 11-esét. A 24 esztendős játékos édesapja is szerepelt már a manchesteriek ellen, hiszen tagja volt annak a Zalaegerszegnek, amelyik 2002-ben a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében találkozott az angol csapattal.

A Budapesten rendezett és 1-0-ra megnyert odavágón ugyan csak a kispadon ült, a visszavágón viszont a 75. percben – Szasa Ilics kiállítását követően – pályára is léphetett az Old Traffordon. Pechjére azonnal egy 11-est kellett volna védenie, de Ruud van Nistelrooy túljárt az eszén, majd pár perccel később Solskjaer is bevette a kapuját, kialakítva az 5-0-ás végeredményt.

Forrás: m4sport.hu

Fotó: Grimsby Town Football Club