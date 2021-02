A Sahtar és a Dinamo is továbbjutott az Európa-ligában

A Sahtar Donyeck kettős győzelemmel jutott be az Európa-liga legjobb tizenhat csapata közé, miután hazai pályán is legyőzték a Maccabi Tel Aviv együttesét. A Dinamo Kijev a hajrában szerzett góllal győzött a Club Brugge vendégeként, akik hat alapemberüket is nélkülözni kényszerültek koronavírus-fertőzés miatt.

A Sahtar Donyeck az idegenbeli 2:0-s győzelmet követően hazai pályán is legyőzte az izraeli Maccabi együttesét. A kiegyenlített mérkőzésen az ukrán bajnok szerezte meg a győzelmet, miután Junior Moraes a 67. percben értékesítette a csapata számára megítélt büntetőt (1:0). A Sahtar 3:0-s összesítéssel jutott tovább a nyolcaddöntőbe, ahová még egy ukrán együttes kvalifikálta magát, mivel a Dinamo Kijev is kiharcolta a legjobb tizenhat közé kerülést. A kijevi 1:1-es döntetlent követően nem a Dinamo volt a párharc esélyese, de a szerencse ezúttal is az ukránok oldalán állt: a Brugge hat játékosát is nélkülözni kényszerült a megbetegedések miatt. Még így is sokkal többet próbálkoztak a hazaiak, de gólt csak a kijeviek tudtak szerezni: a 83. percben Cigankov passzát követően Bujalszkij talált be a belgák kapujába, ezzel beállítva a 0:1-es végeredményt. A Dinamo 2:1-es összesítéssel bejutott a következő körbe.

A londoni Arsenal fordulatos mérkőzésen végül 3:2-re legyőzte a Benfica együttesét, és 4:3-mas összesítéssel lépett tovább a következő körbe. A Napoli meglepetésre kiesett a spanyol Granada ellen, miután a 2:0-s idegenbeli vereséget követően csupán 2:1-re tudott nyerni hazai pályán. Az AC Milan az idegenbeli 2:2-es döntetlen után ismét képtelen volt a győzelemre a szerb Crvena Zvezda ellen, akik a 70. perctől emberhátrányban futballoztak. Az olaszok egyetlen góljukat tizenegyesből rúgták, a végeredmény pedig 1:1 lett, a Milan több idegenben lőtt góllal jutott tovább a szerbek ellen. Az angol Leicester a prágai gólnélküli döntetlen után hazai pályán is rúgott gól nélkül jött le a pályáról: a csehek nagy meglepetésre 2:0-ra nyertek idegenben, ezzel bejutottak a legjobb tizenhat közé. Talán az egyik legnagyobb meglepetés, hogy a német Leverkusen kettős vereséggel búcsúzott a svájci Young Boys ellen, mivel hazai pályán is 0:2-es vereséget szenvedtek a „gyógyszergyáriak”. A svájciak 6:3-mas összesítéssel jutottak túl a Bayer Leverkusenen. A Manchester United 4:0-s előnyből várhatta a Real Sociedad elleni hazai találkozót, ami egy kihagyott büntetővel vette kezdetét a spanyolok részéről. A találkozó végeredménye 0:0 lett, így a Vörös Ördögök 4:0-s összesítéssel jutottak tovább a nyolcaddöntőbe, melynek sorsolását péntek délután tartják.

További eredmények:

Ajax (holland) – Lille (francia) 2:1, továbbjutott az Ajax 4:2-vel

Glasgow Rangers (skót) – Antwerpen (belga) 5:2, t. j. a Glasgow 9:5-tel

Hoffenheim (német) – Molde (norvég) 0:2, t. j. a Molde 5:3-mal

Villareal (spanyol) – Salzburg (osztrák) 2:1, t. j. a Villareal 4:1-gyel

AS Roma (olasz) – Braga (portugál) 3:1, t. j. a Roma 5:1-gyel

Dinamo Zagreb (horvát) – Krasznodar (orosz) 1:0, t. j. a Dinamo 4:2-vel

PSV Eindhoven (holland) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 2:1, t. j. az Olimpiakosz 5:4-gyel

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma