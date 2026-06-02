Sikkasztás gyanújával nyomoznak egy volt tisztviselő ellen Kárpátalján

Különösen nagy értékű hűtlen kezelés gyanújával indított eljárást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátaljai Infrastrukturális Helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat egykori vezetője ellen. A nyomozó hatóságok szerint a volt tisztviselő kulcsszerepet játszhatott egy stratégiai jelentőségű villamosenergia-alállomás védelmi létesítményének építése során elkövetett visszaélésekben.

A nyomozás adatai alapján a gyanúsított 2024 márciusában olyan teljesítési igazolásokat hagyott jóvá, amelyekben az építőanyagok beszerzési ára jelentősen meghaladta a piaci értéket. Az érintett beruházás összértéke meghaladta az 5,1 milliárd hrivnyát, célja pedig az volt, hogy az energetikai létesítményt megvédje a légi támadásokkal szemben.

A hatóságok szerint a túlárazott beszerzések révén mintegy 104 millió hrivnyát vonhattak ki a projektből. A nyomozók úgy vélik, hogy az így keletkezett összeget kapcsolt vállalkozásokon keresztül mozgatták, majd szétosztották az ügy résztvevői között.

Az SZBU álláspontja szerint a feltételezett visszaélések nemcsak jelentős anyagi kárt okozhattak az államnak, hanem veszélyeztethették a beruházás határidőre történő megvalósítását is. A védelmi létesítmény ugyanis máig sem készült el teljes egészében.

A nyomozók házkutatást tartottak a volt tisztviselő lakóhelyén és korábbi munkahelyén, ahol dokumentumokat és számítástechnikai eszközöket foglaltak le. A szakértői vizsgálatok a hatóságok szerint alátámasztották a feltételezett szabálytalanságokat.

A férfit különösen nagy értékben, hivatali helyzetével visszaélve elkövetett vagyonellenes bűncselekménnyel gyanúsítják. Amennyiben bűnössége bebizonyosodik, akár tizenkét év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →