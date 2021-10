A záróforduló dönthet a bajnoki címről a Beregszászi járásban

Lejátszották a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulóját, amelyben mindkét bajnokesélyes magabiztos győzelmet aratott hazai pályán, így az utolsó fordulóban dőlhet el a bajnoki cím sorsa. A két várományos közül egyiknek sem lesz egyszerű dolga, mivel a Mezőgecsei-Nagybaktai FC Fancsikára, a Beregvidék FC pedig Királyházára látogat. A 17. forduló után eldőlt, hogy az utolsó fordulóban szabadnapos Kígyósi FC lett az idei bajnokság bronzérmese.

Sima hazai győzelem született a vasárnapi játéknap összes találkozóján a beregszászi járási labdarúgó-bajnokságban, ahol még az utolsó fordulóra is maradtak izgalmak a helyezéseket illetően. A legfontosabb kérdés a bajnok kiléte, amelyre minimum egy hetet kell várniuk a járási foci szerelmeseinek. A Mezőgecsei Baktyanec a 17. fordulóban az elmúlt hetek alatt magára találó Tiszakeresztúri FC-t látta vendégül, és magabiztos, 3:0-s diadalnak örülhetett a bajnokaspiráns. A második helyen álló Beregvidék FC több alapemberét nélkülözve is kétgólos győzelmet aratott a forduló előtt még a bronzéremre is esélyes Fancsikai FC felett. A zárófordulóban a mezőgecsei-nagybaktai alakulat számára egyszerű a képlet: ha nyerni tudnak Fancsikán, a kupagyőzelem után a bajnoki cím is az övék. A beregszásziak helyzete bonyolultabb ennél, mivel nekik nem elég győzniük Királyházán, a bajnoki címükhöz a listavezető botlására is szükség lenne, ezután pedig a Tiszaújlaki FC elleni elmaradt találkozót is be kell húzniuk.

A Kígyósi FC három vereség után tudott ismét győzni, aminek köszönhetően övék lett a bajnoki bronzérem. A beregszászi kistérségiek azt a Királyházai FC-t gyűrték le, akik a találkozó előtt még a harmadik hely megszerzéséről is álmodozhattak, azonban kígyósi vereségük után már csak a negyedik hely megkaparintására van esélyük. A Tiszaújlaki FC is sima győzelmet zsebelt be hazai környezetben, a Tisza-partiak a Szőlősvégardói Ardovec-Teszlát ütötték ki 3:0-ra. A forduló szabadnaposa a sereghajtó Mezővári FC volt.

Az utolsó, 18. fordulóban tehát a bajnoki cím megszerzése a tét a Fancsikai FC–Mezőgecsei Baktyanec és a Királyházai FC–Beregvidék FC találkozókon. A sereghajtó Mezővári FC idegenben javíthat nem túl acélos mérlegén a Szőlősvégardói Ardovec ellen, Tiszakeresztúrban pedig szomszédvári rangadót rendeznek, mivel a Tiszaújlaki FC-t fogadják a hazaiak.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 17. forduló:

Kígyósi FC–Királyházai FC 2:0

Beregvidék FC–Fancsikai FC 3:1

Mezőgecsei Baktyanec FC–Tiszakeresztúri FC 3:0

Tiszaújlaki FC–Szőlősvégardói Ardovec-Teszla 3:0

Mezővári FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Mezőgecsei Baktyanec FC 15 11 3 1 34:14 36 2. Beregvidék FC 14 10 2 2 45:20 32 3. Kígyósi FC 16 8 3 5 37:21 27 4. Fancsikai FC 15 7 1 7 27:29 22 5. Királyházai FC 15 7 0 8 24:30 21 6. Tiszaújlaki FC 14 5 3 6 30:30 17 7. Szőlősvégardói Ardovec-Teszla FC 15 5 1 9 34:40 16 8. Tiszakeresztúri FC 15 3 2 10 28:43 11 9. Mezővári FC 15 2 3 10 21:52 9

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma