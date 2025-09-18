Bajnokok Ligája: a Liverpool és a PSG is győzelemmel rajtolt

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC és a címvédő Paris Saint-Germain is győzelemmel rajtolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az angoloknál Szoboszlai végig játszott és ezúttal a középpályán szerepelt, míg Kerkez a 86. percben állt be az Atlético Madrid ellen.

A találkozón hat perc elteltével már két góllal vezettek a hazaiak, előbb Mohamed Szalah szabadrúgása változtatott irányt Andrew Robertsonon úgy, hogy utána a labda védhetetlenül pattant a kapuba, majd az egyiptomi támadó maga is betalált.

Az Atlético az első felvonás ráadásában szépített, majd Marcos Llorente második góljával a meccs hajrájában egyenlített is, de az utolsó szó a házigazdáé volt:

a hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába, az Atléticót edző Diego Simeone pedig nem sokkal később előbb a szurkolókkal keveredett nézeteltérésbe, majd reklamálásért piros lapot kapott.

A címvédő PSG Marquinhos találatának köszönhetően már a harmadik percben előnyben volt odahaza az Atalanta ellen, és a georgiai Kvarachelia góljával még úgy is sikerült megdupláznia a különbséget, hogy Barcola kihagyott egy büntetőt. A második játékrészben a párizsiak két újabb találattal tették magabiztossá sikerüket.

A legutóbbi kiírásban döntős Internazionaléból a francia Marcus Thuram öt percen belül kétszer is betalált az Ajax amszterdami stadionjában, és bár a két gól között eltelt a szünet is, az olaszok így is simán nyertek.

A játéknap rangadóját Münchenben játszották, ahol a házigazda Bayern Chalobah öngóljával, illetve Harry Kane büntetőjével 2-0-ra vezetett a klubvilágbajnok Chelsea ellen, és bár Cole Palmer néhány perccel később szépített, Kane újabb találatára már nem volt válaszuk a londoniaknak.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.

A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:

Paris Saint-Germain (francia) – Atalanta (olasz) 4-0 (2-0)

gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), Mendes (51.), Ramos (91.)

Bayern München (német)-Chelsea (angol) 3-1 (2-1)

g.: Chalobah (20., öngól), Kane (26., 63., az elsőt tizenegyesből), illetve Palmer (29.)

Liverpool FC (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1)

g.: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.) illetve Llorente (45+3., 81.)

AFC Ajax (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)

g.: Thuram (42., 47.)

korábban:

Olimpiakosz (görög)-Páfosz FC (ciprusi) 0-0

piros lap: Bruno (26., Páfosz)

Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0)

g.: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)

kedden játszották:

Real Madrid (spanyol)-Olympique Marseille (francia) 2-1 (1-1)

Benfica (portugál)-Qarabag (azeri) 2-3 (2-1)

Juventus (olasz)-Borussia Dortmund (német) 4-4 (0-0)

Tottenham Hotspur (angol)-Villarreal (spanyol) 1-0 (1-0)

PSV Eindhoven (holland) – Union Saint-Gilloise (belga) 1-3 (0-2)

Athletic Bilbao (spanyol)-Arsenal (angol) 0-2 (0-0)

csütörtökön játsszák:

Club Brugge (belga)-AS Monaco FC (francia) 18.45

FC Köbenhavn (dán)-Bayer Leverkusen (német) 18.45

Manchester City (angol)-SSC Napoli (olasz) 21.00

Eintracht Frankfurt (német)-Galatasaray (török) 21.00

Sporting CP (portugál)-Kairat Almati (kazah) 21.00

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 21.00

Forrás: MTI

Nyitókép: Liverpool FC