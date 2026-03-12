Bajnokok Ligája: a Real egy félidő alatt ütötte ki a Manchester Cityt

A 15-szörös győztes Real Madrid, a címvédő Paris Saint-Germain és a norvég Bodö/Glimt is háromgólos előnyre tett szert a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai első felvonásán.

A slágerpárosításban az erősen tartalékos Real Madrid az első félidőben Federico Valverde mesterhármasával „sokkolta” a Manchester Cityt, a spanyol sztárcsapat 2014 óta először szerzett három gólt egy félidő alatt egyenes kieséses BL-meccsen. Az uruguayi támadó ezt megelőző 75 fellépésén összesen háromszor talált be a legrangosabb európai kupasorozatban.

A fordulást követően Vinícius Junior büntetőt rontott, de az eredmény már nem változott, így a spanyolok magabiztos előnnyel várhatják a jövő keddi visszavágót.

Ugyanekkora előnyre tett szert a címvédő Paris Saint-Germain is, amely a hajrában a georgiai Hvicsa Kvaracselia duplájának köszönhetően tette biztossá a klubvilágbajnok Chelsea felett aratott sikerét.

Folytatta remeklését a Bodö/Glimt, amely hazai környezetben – szintén háromgólos különbséggel – győzte le a portugál Sportingot.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Paris Saint-Germain (francia) – Chelsea (angol) 5-2 (2-1)

gól: Barcola (10.), Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvaracselia (86., 94.), illetve Gusto (28.), Fernández (57.)

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 3-0 (3-0)

gól: Valverde (20., 27., 42.)

Bodö/Glimt (norvég)-Sporting CP (portugál) 3-0 (2-0)

gól: Brunstad Fet (32., 11-esből), Blomberg (45+1.), Högh (71.)

korábban:

Bayer Leverkusen (német)-Arsenal (angol) 1-1 (0-0)

gól: Andrich (46.), illetve Havertz (89., 11-esből)

kedden játszották:

Atalanta (olasz)-Bayern München (német) 1-6 (0-3)

gól: Pasalic (93.), illetve Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)

gól: Barnes (86.), illetve Lamine Yamal (96., 11-esből)

Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1)

gól: M. Llorente (6.), Griezmann (14.), J. Álvarez (15., 55.), Le Normand (22.), illetve Porro (26.), Solanke (76.)

Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 1-0 (1-0)

gól: Lemina (7.)

Nyitókép: TASR/AP – Jose Breton

MTI